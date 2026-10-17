Astronomía

¿Qué Constelaciones Podrán Verse este Fin de Semana en el Cielo de México?

¿Quieres aprender a ver el cielo como un experto? Te enseñamos a reconocer las constelaciones que desfilarán por el cielo de México este fin de semana

Telescopio apunta al cieloTe decimos qué constelaciones se verán este fin de semana en el cielo de México. Foto: Pexels

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