¿Qué Constelaciones Podrán Verse este Fin de Semana en el Cielo de México?

Nunca serás la única persona mirando el cielo. Cuando voltees a ver las estrellas, puedes tener la seguridad de que hay alguien más en la parte oscura del planeta viéndolas contigo. Te explicamos cómo verlas también con la compañía de los expertos que nos han precedido y aprender a reconocer las constelaciones que pasarán este fin de semana por encima de México.

Si las estrellas y las constelaciones tienen nombres es gracias a que cientos de generaciones las vieron antes que nosotros. Ellos nos han heredado sus siluetas y sus apodos.

Desde 1920, las cartas estelares (que no astrales) muestran 88 constelaciones compuestas por un aproximado de 9 mil estrellas, según la Unión Astronómica Internacional. En ella se sobreponen los nombres puestos por los griegos, los latinos, los árabes y la civilización moderna.

Si un griego llamó Cinosura a la Estrella Polar, por ser la “cola de perro” de la Osa Menor, un astrónomo cordobés nombró Dubhe a la estrella más brillante de la Osa Mayor, en referencia a la palabra “oso” (dubb) en árabe.

En esta ocasión aprenderemos a observar dos constelaciones que son inseparables: Andrómeda y Perseo. El hijo de Zeus tiene la forma de una letra ye con dos serifas.

Dependiendo la hora a la que veas esta constelación podrás verla como una ye recta o invertida. En el centro de esta constelación está Mirfak, su estrella más brillante.

Como muchos de los astros más importantes, su intensa luminosidad se debe a que se trata de una estrella gigantesca a una distancia relativamente cercana en términos astronómicos. Ubicada a 510 años luz, Mirfak tiene el tamaño de 70 soles, pero es 5 mil veces más brillante.

Por supuesto, muchos recordarán a Perseo por haber decapitado a Medusa. Algo de esta historia está presente en la constelación.

Constelaciones de Andrómeda y Perseo en el cielo de México hacia la 1:30 de la madrugada. Foto: Stellarium | IA

Uno de los brazos tiene a la estrella Algol. Los fanáticos de Batman sentirán un escalofrío al conocer su nombre original: Ras al-gul, que en árabe significa “cabeza del demonio”. El estridente nombre se debe a que esta estrella binaria tiene un brillo variable.

El astro cambiaba de magnitud en un ciclo preciso de 2 días y 20 horas. Aunque era un demonio para los astrónomos árabes, los griegos y romanos veían en este brillo la mirada paralizante de la cabeza de Medusa.

La eterna compañera de Perseo es Andrómeda, de quien te mostramos una versión simplificada de seis estrellas. No obstante, toma en cuenta que una carta estelar más detallada te mostrará una constelación compuesta de diecisiete astros.

Según el mito, la hija de Cefeo fue ofrecida en sacrificio a un monstruo. Perseo consiguió rescatarla y petrificar al malhechor con la cabeza de Medusa. No en balde, el brazo corto de la constelación de Perseo, incluyendo a Algol, la cabeza de la gorgona, apunta hacia una Andrómeda recién rescatada.

Las tres estrellas más brillantes de Andrómeda están alineadas: Alamak, Mirach, en el centro, y Alpheratz, que representa a la cabeza de la princesa.

Esta última, la estrella más brillante de Andrómeda, también fue por mucho tiempo parte de la constelación de Pegaso y esta huella quedó en su nombre, que en árabe significaba “el ombligo del caballo”.

Galaxia Andrómeda. Foto: Reuters | NASA

Una peculiaridad no siempre mencionada de Andrómeda es que era negra. La tradición señala con total claridad que sus padres eran reyes de Etiopía. Al respecto, Ovidio escribió en las Heroidas: “Andrómeda, la hija de Cefeo, aunque morena, con el color propio de su patria, cautivó a Perseo”.

Su belleza fue motivo de envidia: su madre, Casiopea, invocó la llegada del monstruo Ceto para arrebatarle el título de la mujer más hermosa. Fue ahí donde intervino el hijo de Zeus.

La historia completa de este mito se narra en las diversas constelaciones que desfilan en el cielo durante el otoño. Además de Andrómeda y Perseo, el rey Cefeo, la reina Casiopea y el monstruo Ceto están en la bóveda celeste. Muchos reconocerán a Ceto por su otro nombre, Cetus, es decir La Ballena.

Las dos constelaciones protagonistas del mito saldrán por el noreste hacia las 9:30 de la noche. Las dos permanecen relativamente cerca del horizonte y se ubican en el noroeste hacia el amanecer.

La mejor hora para admirarlas es entre la 1:00 y las 2:00 de la mañana, cuando están alineadas con el norte. Si las ves hacia esta hora, tendrá a Andrómeda hacia la izquierda y a Perseo a la derecha.

Aunque ambas constelaciones son fáciles de detectar, la experiencia es mucho más placentera en un cielo muy claro y despejado. No obstante, octubre es por mucho el mejor mes del año para verlas. Si hay un momento del año para admirarlas, es en estas semanas.

Por cierto, si partes de Mirach, en el centro de la constelación y sigues su brazo, podrás ver a la constelación Andrómeda, la más cercana a la Vía Láctea. En noches excepcionalmente claras es posible verla como una manchita a simple vista.

Cuando estés ante ambas constelaciones, recuerda que nunca se puede mirar el cielo a solas; y piensa que, acaso, desde allá alguien también nos observa.