Astronomía

Ahora Mismo Billones de Neutrinos Cruzan tu Cuerpo y el Nobel Es para el Físico que los Atrapó

Mientras lees esto, billones de partículas fantasma cruzan tu cuerpo y pasan de largo; hoy el Nobel de Física 2026 fue para el científico que ideó cómo atraparlos

Francis Halzen, Premio Nobel de FísicaTe explicamos cómo el nuevo Premio Nobel de Física atrapó neutrinos con hielo. Foto: AFP
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