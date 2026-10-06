Cambio climático

Pronostican Temporal Lluvioso y Granizo en Cinco Regiones del Estado de Puebla

De acuerdo con las autoridades las precipitaciones caerán sobre la Sierra Norte, Negra, Nororiental, la Mixteca y el Valle de Serdán

Pronóstico Temporal Lluvioso Granizo Cinco Regiones Puebla del 7 al 10 de Octubre 2026El temporal caerá sobre la entidad los próximos cuatro días. Foto: X @PCGobPue

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Temporal lluvioso en Puebla: Sierra Norte, Negra, Nororiental, Mixteca y Valle Serdán en alerta. Lluvias fuertes y granizo, sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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