Pronostican Temporal Lluvioso y Granizo en Cinco Regiones del Estado de Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informó sobre un temporal lluvioso pronosticado en el estado de Puebla con especial énfasis en las Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y la Mixteca, se podrían registrar lluvias fuertes a muy fuertes.

Estas precipitaciones que se esperan del miércoles 7 al sábado 10 de octubre del 2026, contemplan acumulados de 30 a 100 milímetros, actividad eléctrica, rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Las autoridades aseguran que mantendrán monitoreo permanente y se encuentran listos para brindar atención inmediata ante cualquier emergencia derivada del temporal lluvioso que afectará al estado en los próximos días.

Asimismo aseguraron la comunicación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para notificar sobre las condiciones meteorológicas y dar atención a la población de manera oportuna, en caso necesario.

Por último, exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar ríos o barrancas, asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y reportar emergencias al 9-1-1.

Cabe destacar que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla no ha notificado si suspenderá clases en los municipios donde se esperan mayores precipitaciones.

Con información de N+

GMAZ