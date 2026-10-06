Accidentes

Se Abre Profundo Socavón por Fuertes Lluvias en la Ciudad de Puebla

De acuerdo con las autoridades, el hundimiento se generó por el colapso de un drenaje en la colonia San Matías de la capital poblana

Socavón Lluvia Colapso Drenaje Calles 25 Norte 2 Poniente Colonia San Matías PueblaDe acuerdo con las autoridades, el hundimiento se generó por el colapso del drenaje. Foto: X @SicomNoticias_

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Un enorme socavón afecta la circulación en la colonia San Matías, Puebla. Las lluvias colapsaron un drenaje. Autoridades piden precaución.

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