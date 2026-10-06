Se Abre Profundo Socavón por Fuertes Lluvias en la Ciudad de Puebla

Un socavón de gran diámetro se formó entre la calle 25 Norte y la 2 Poniente de la colonia San Matías en la ciudad de Puebla afectando la circulación vehicular de esta zona concurrida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento se originó la tarde de este lunes 5 de octubre de 2026, por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio para abanderarlo y evitar algún accidente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colapso de Tubería de Drenaje Provoca Socavón en 25 Norte de Puebla

De acuerdo con personal de la Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla, el socavón se originó por el colapso de un drenaje derivado de las constantes lluvias que han caído en la capital poblana.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas que tienen que circular por la zona afectada manejar con precaución, a la espera de un plan para la rehabilitación de esta calle concurrida.

Cabe destacar que no es la primera vez que en la calle 25 Norte se generan este tipo de hundimientos, en el año 2023 fue documentado un socavón formado en esta misma vialidad a la altura de la Avenida Reforma.

Con información de N+

GMAZ