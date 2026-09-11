Movilidad

Autoridades Revelan Causas de la Formación de Socavón en la Ciudad de Puebla

La empresa concesionaria de agua se deslindó de la colocación de un reductor de velocidad en Avenida Cúmulo de Virgo cerca de la zona del incidente

Agua de Puebla Secretaría Infraestructura Causas Socavón Avenida Cúmulo de Virgo Nuevo TopeRevelan Causas de la Formación de Socavón en Avenida Cúmulo de Virgo de Puebla. Foto: Agua de Puebla

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Autoridades en Puebla revelan que raíces de árboles causaron el socavón en Avenida Cúmulo de Virgo. Conoce las acciones para evitar más daños.

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