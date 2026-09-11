Autoridades Revelan Causas de la Formación de Socavón en la Ciudad de Puebla

Derivado del socavón registrado sobre la avenida Cúmulo de Virgo, en el tramo comprendido entre la 11 Sur y la Vía Atlixcáyotl, la empresa Agua de Puebla para Todos informa que sus brigadas continúan con los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario afectada.

Durante la inspección técnica realizada en el sitio, personal especializado detectó un segundo punto con daños en la misma línea de drenaje. Por ello, una vez concluida la primera intervención, las brigadas procedieron de inmediato a trabajar en este nuevo punto. Se prevé que las labores concluyan durante la tarde de este viernes 11 de septiembre.

La revisión de la infraestructura permitió determinar que las afectaciones registradas en ambos puntos fueron ocasionadas por raíces de los árboles ubicados en el camellón, las cuales ingresaron a la tubería y provocaron daños que comprometieron la correcta conducción del drenaje sanitario.

Ante esta situación, la empresa concesionaria y la Secretaría de Infraestructura iniciaron de manera inmediata las labores de rehabilitación de la infraestructura dañada, así como las acciones necesarias para restablecer su adecuado funcionamiento y reducir el riesgo de nuevas afectaciones en este tramo de la vialidad.

Respecto a la presencia de un tope o reductor de velocidad en las inmediaciones del área intervenida, Agua de Puebla para Todos aclaró que no realizó su colocación y tampoco cuenta con facultades ni atribuciones para instalar este tipo de infraestructura vial.

A través de un comunicado, dijo que la participación de la concesionaria en este punto se limita exclusivamente a la inspección, reparación y rehabilitación de la red de drenaje sanitario bajo su responsabilidad.

Por lo anterior, se deslinda de la instalación de cualquier tope, reductor de velocidad o estructura vial colocada en las inmediaciones de la zona donde actualmente se llevan a cabo los trabajos.

Con información de N+

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