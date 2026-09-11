Investigan Muerte de 'El Piturris’, Creador de Contenido; Analizan Vínculo con Músico

La Fiscalía de Sonora (FGJES) establece posible relación entre el homicidio del taquero y creador de contenido 'El Piturris’ con un hecho ocurrido un día antes en Cócorit, Sonora tras el comparativo balístico de los casquillos asegurados en Ciudad Obregón.

Autoridades, además, analizan el vínculo de la víctima José Luis “N”, con un pariente político, dedicado a la interpretación y composición musical, relacionadas con canciones dedicadas a integrantes de un grupo delictivo. También se revisan antecedentes de este familiar en Estados Unidos de America, donde estuvo preso por posesión de narcóticos.

Una de las principales líneas de investigación por parte de las autoridades hasta el momento es que el homicidio pudiera estar relacionado con una confrontación entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

La FGJES mantiene las investigaciones sobre el asesinato del creador de contenido para dar con los responsables de crimen ocurrido en el negocio de la víctima.