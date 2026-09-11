Aumentan Casos de Covid en Matamoros; Preparan Vacunación para Octubre

Ante el aumento de casos de Covid en Matamoros, se han implementado medidas para evitar la propagación del virus. En algunas escuelas se ha solicitado el uso de cubrebocas para alumnos y maestros.

La titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer, informó que a partir del 12 de octubre se pondrá en marcha la campaña de vacunación invernal, que incluirá dosis contra Covid, influenza y neumococo.

Dentro de este esquema se contempla la vacunación contra Covid para niños menores de cinco años, desde los seis meses de edad. En estos casos, se aplicarán dos dosis: una primera vacuna y un refuerzo un mes después.

El objetivo es reforzar la protección de menores de edad, adultos mayores y personal de salud, ante el incremento de enfermedades respiratorias en la región fronteriza.

Además, se recordó la importancia de mantener una sana distancia, realizar el lavado frecuente de manos y atender otras medidas de higiene. Las autoridades escolares exhortaron a la comunidad educativa a mantener estas recomendaciones para contribuir a un regreso seguro a las aulas.

Debido a la posibilidad de una mayor dispersión del virus, particularmente en espacios escolares debido a la concentración de alumnos, se informó que serán reforzadas las acciones preventivas en coordinación con las autoridades educativas y la Tercera Jurisdicción Sanitaria.