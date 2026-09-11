Salud

Aumentan Casos de Covid en Matamoros; Preparan Vacunación para Octubre

Ante el incremento de casos en Matamoros se reforzarán medidas preventivas y en octubre iniciará la campaña de vacunación contra enfermedades respiratorias

Aumentan Casos de Covid en Matamoros; Preparan Vacunación para OctubreAumentan Casos de Covid en Matamoros; Preparan Vacunación para Octubre. Foto: N+

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Matamoros enfrenta aumento de Covid. Campaña de vacunación desde el 12 de octubre para niños y adultos mayores.

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