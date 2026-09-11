Un menor de 4 años, diagnosticado con autismo, resultó intoxicado luego de ingerir por accidente varias tabletas de olanzapina, medicamento utilizado para dormir. El hecho movilizó a elementos de seguridad y paramédicos para brindar atención al niño.

El caso se registró alrededor de las 09:00 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Cerrada Museo de la Revolución, en la colonia Villas Centenario en Torreón.

De acuerdo con el reporte, la madre del menor alertó a los cuerpos de emergencia luego de percatarse de que su hijo había ingerido entre tres y cuatro pastillas y posteriormente se encontraba dormido, por lo que solicitó apoyo para que fuera valorado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Menor de 4 Años se Intoxica al Ingerir Pastillas para Dormir en Torreón, Coahuila

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes durante varios minutos realizaron una valoración al menor. Los socorristas indicaron que el niño había vomitado las pastillas, por lo que continuaron con la atención correspondiente.

Finalmente, los padres se comprometieron a trasladar al menor a un hospital para que recibiera una valoración médica y descartar cualquier complicación derivada de la ingesta del medicamento.