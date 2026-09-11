Accidentes

Niño Resulta Intoxicado al Ingerir Pastillas para Dormir en Torreón, Coahuila

El menor de 4 años requirió atención médica tras consumir un medicamento en la colonia Villas La Merced

Niño Resulta Intoxicado al Ingerir Pastillas para Dormir en Torreón, CoahuilaParamédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y atendieron al menor de cuatro años. Foto: N+

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