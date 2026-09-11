Rescatan a Menores Extraviados Cerca del Helipuerto de Torreón, Coahuila
Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública montaron un operativo de búsqueda
Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública montaron un operativo de búsqueda
Dos menores de 13 años fueron rescatados luego de extraviarse en una zona de difícil acceso cercana al helipuerto de Torreón, situación que movilizó a elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad para realizar labores de búsqueda.
El reporte ingresó a las 00:23 horas cuando uno de los menores logró comunicarse y señaló que se encontraba en un cuarto desde donde alcanzaba a observar una fábrica con maquinaria pesada en la parte baja de la zona.
Elementos de Protección Civil, paramédicos de Cruz Roja y oficiales de Seguridad Pública Municipal participaron en las labores de búsqueda y rescate, hasta lograr establecer contacto con los jóvenes, identificados como José Hernández, de 13 años, y Jonathan García, también de 13 años.
Finalmente, ambos menores fueron localizados en buen estado de salud y sin lesiones. Después de ser valorados por los cuerpos de emergencia, fueron entregados a sus padres.