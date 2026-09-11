Seguridad

Rescatan a Menores Extraviados Cerca del Helipuerto de Torreón, Coahuila

Elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública montaron un operativo de búsqueda

Rescatan a Menores Extraviados Cerca del Helipuerto de Torreón, CoahuilaSe informó que ambos adolescentes se encuentran bien de salud. Foto: N+
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Rescatan a Adolescentes Extraviados Cerca de Helipuerto de Torreón