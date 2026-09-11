Sociedad

Denuncian Riesgo por Obras Cercanas a Ductos de Pemex en Gómez Palacio, Durango

Un vecino de la colonia San Antonio mostró su preocupación ante las obras que se realizan cerca de los tubos por donde pasan los hidrocarburos.

Denuncian Riesgo por Obras Cercanas a Ductos de Pemex en Gómez Palacio, DurangoEl hombre mostró su preocupación ante las obras que se realizan cerca de las líneas por donde se transportan los hidrocarburos. Foto: N+

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El hombre señaló que ha intentado presentar el reporte ante Protección Civil, aunque aseguró que no le han recibido la denuncia

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