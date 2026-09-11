Denuncian Riesgo por Obras Cercanas a Ductos de Pemex en Gómez Palacio, Durango

Joel, vecino de la colonia San Antonio en la ciudad de Gómez Palacio, denunció públicamente el presunto riesgo que representa la presencia de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan la zona, debido a construcciones que, según señaló, se han realizado a menos de cinco metros de las líneas por donde son transportados hidrocarburos.

El habitante explicó que esta situación se ha convertido en una preocupación para los vecinos, principalmente por la cercanía de las construcciones con los ductos. Señaló que ha acudido a las instalaciones de Pemex para solicitar atención al caso, pero hasta el momento, afirmó, no ha recibido una respuesta.

Joel también manifestó que ha intentado presentar el reporte ante Protección Civil, aunque aseguró que no le han recibido la denuncia. Ante esta situación, decidió hacer público su señalamiento y solicitar que las autoridades correspondientes revisen las condiciones en las que se encuentran los ductos y las construcciones cercanas.

El denunciante agregó que hace unas semanas se registró un derrame de hidrocarburos en la zona, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes. Señaló que uno de los principales temores de los ciudadanos es que puedan presentarse tomas clandestinas o alguna situación que provoque un accidente y ponga en riesgo a los habitantes del sector.

El incidente ocurrió en un ducto de Pemex ubicado sobre la calle Hortensia, en la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, donde se registró la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

En ese punto, las autoridades confirmaron un derrame de hidrocarburo, por lo que se mantuvo vigilancia en el área y se restringió la circulación mientras se realizaban las labores correspondientes.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Pemex intervino el ducto para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, mientras la zona permaneció bajo resguardo de autoridades federales.