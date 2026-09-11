Nueva Onda Tropical se Acerca a México: Expertos Calculan el Lugar y Fecha de Impacto

Una serie de fenómenos meteorológicos causarán lluvias fuertes en distintos estados en México durante el mes patrio. Los expertos pronostican en las próximas horas que tocará el turno a la onda tropical número 38.

Se espera que cruce el sureste, sur y occidente del territorio nacional, al mismo tiempo que se hará presente la onda tropical número 39 en el sureste mexicano, con un aumento en las probabilidades de tormentas.

Dichos fenómenos no son exclusivos de una región. Interactuarán con el monzón mexicano, vaguadas que traerán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

Se prevé un oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas, además de fenómeno de mar de fondo con olas de uno a tres metros en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La vigilancia tampoco será exclusiva del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); también se sumará la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) por las lluvias y sus efectos.

En lo que corresponde a las funciones de la CNPC, pide a la población reducir el riesgo de inundaciones, mantener limpias bajadas de agua y drenajes en el interior de los domicilios, sumarse a la tarea de las autoridades para tener libres de basura el sistema de drenaje, cunetas, ríos y cañadas, a fin de permitir que el agua siga su curso sin que se estanque.

También exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar vehículos y personas. Además, si se habita en laderas, es importante mantener vigilancia constante del entorno para identificar a tiempo cualquier indicio de deslizamiento, inclinación repentina de postes o árboles, aparición de grietas en el suelo o arrastre de materiales.

Respecto a la ubicación, la onda tropical número 38 se extiende desde el suroeste de Campeche hasta el Océano Pacífico, tras haber cruzado la península de Yucatán.

Los estados afectados y el tipo de lluvias que anticipa el Meteorológico Nacional son lluvias intensas en Michoacán y Guerrero, así como muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tamaulipas.

También se esperan lluvias fuertes en Yucatán, Quintana Roo, Estado de México, Puebla, Nuevo León y San Luis Potosí.

Antes de las fiestas patrias, entre el 11 y el 13 de septiembre, las fuertes lluvias se sentirán en México principalmente por el avance de la onda tropical número 39 junto con humedad del Pacífico y Golfo de México.

HVI