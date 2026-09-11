Sociedad

Nueva Onda Tropical se Acerca a México: Expertos Calculan el Lugar y Fecha de Impacto

Entre el 11 y el 13 de septiembre, las fuertes lluvias se sentirán en México principalmente por el avance de una serie de ondas tropicales

Nueva Onda Tropical se Acerca a México: Expertos Determinan Lugar y Fecha de ImpactoAfectaciones por lluvias en Yucatán. Foto: Cuartoscuro

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