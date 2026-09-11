Preocupa a Transportistas Restricción a Camiones Vacíos en Frontera de Coahuila

La restricción al cruce de camiones de carga vacíos por el Puente Internacional Número 2 en Piedras Negras comienza a generar preocupación entre el sector transportista, debido a las repercusiones que esta medida empieza a tener en la operación logística de empresas instaladas en la región.

El vocero de los transportistas señaló que la medida no solamente impacta de manera directa a las compañías dedicadas al autotransporte, sino también a grandes empresas establecidas en Piedras Negras, que dependen de una logística constante para movilizar insumos, productos y unidades entre México y Estados Unidos.

Explicó que los llamados cruces en vacío forman parte de las operaciones logísticas habituales de las empresas, por lo que limitar este tipo de movimientos puede generar retrasos en los traslados, incrementar los costos de transporte y ocasionar complicaciones en las cadenas de suministro.

El representante del sector destacó que la situación genera preocupación debido a que Piedras Negras mantiene una importante actividad comercial e industrial vinculada con el intercambio de mercancías entre ambos países, por lo que cualquier restricción al tránsito de unidades puede tener efectos en distintas áreas de la operación empresarial.