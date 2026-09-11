Sociedad

Preocupa a Transportistas Restricción a Camiones Vacíos en Frontera de Coahuila

El vocero del sector explicó que los 'cruces en vacío' forman parte de la operación logística de las empresas

Preocupa a Transportistas Restricción a Camiones Vacíos en Frontera de CoahuilaEl vocero de transportistas señaló que esta medida afecta a compañías de autotransporte y empresas establecidas en Piedras Negras. Foto: N+

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