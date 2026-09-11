Finanzas personales

Bancos de México Alertan por Fraude con Malware que Toma el Control de Celulares

El engaño comienza a través de un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o un enlace falso que invita a la víctima a descargar una aplicación

Usuario de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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