Bancos de México Alertan por Fraude con Malware que Toma el Control de Celulares

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación de Bancos de México (ABM) emitieron una alerta conjunta ante la detección de intentos de fraude financiero relacionados con malware, programas maliciosos capaces de capturar contraseñas, interceptar códigos de verificación e incluso tomar el control total de un dispositivo móvil para intentar realizar transferencias no autorizadas.

El engaño suele comenzar a través de un mensaje SMS, un correo electrónico, una llamada o un enlace falso que invita a la víctima a descargar una aplicación, abrir un archivo o compartir información confidencial. A partir de ese primer contacto, los delincuentes buscan obtener claves, códigos de seguridad o el control del equipo para ejecutar movimientos sin consentimiento del usuario.

Entre las modalidades identificadas se encuentran el control remoto del dispositivo, la superposición de pantallas para simular interfaces legítimas, extensiones maliciosas y la instalación de archivos o aplicaciones comprometidas.

De acuerdo con la Condusef y la ABM, la peligrosidad de este esquema radica en que el atacante opera desde el propio entorno digital de la víctima, utilizando credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente vulnerados. Esto complica la detección inmediata de la operación fraudulenta, así como el rastreo del origen y la forma en que se ejecutó la transacción.

Frente a este panorama, las instituciones financieras han reforzado sus protocolos de seguridad, la comunicación con sus clientes y la coordinación con las autoridades del sector.

Las autoridades identificaron algunas señales que deben poner en alerta a los usuarios, como mensajes que generan una sensación de urgencia; solicitudes de contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos de tarjetas; instrucciones para instalar aplicaciones o permitir acceso remoto al celular; enlaces o páginas sospechosas, y cambios inusuales en el funcionamiento del teléfono.

Si el usuario sospecha que su celular fue vulnerado o detecta una operación no reconocida, las recomendaciones son detener la transacción de inmediato; desconectar el equipo de internet; contactar sin demora a la institución financiera por sus canales oficiales, y cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro.

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