Así Afecta a tus Deudas la Decisión del Banxico de Mantener la Tasa de Interés en 6.50%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió, por unanimidad, mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50%.

La decisión, anunciada este 6 de agosto de 2026, tiene un efecto directo sobre el costo de créditos, tarjetas e hipotecas para millones de personas en el país. Aquí te explicamos qué significa y cómo puede impactar tu bolsillo.

¿Qué decidió Banxico y por qué?

La Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario, los niveles del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria vigente, y determinó que lo más adecuado era mantener sin cambios la tasa de referencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la inflación general disminuyó de 3.55% a 3.10% entre la primera quincena de junio y la primera de julio, mientras que la inflación subyacente pasó de 4.12% a 3.95% en el mismo periodo.

Pese a esta mejora, el banco central señaló que persisten riesgos al alza para la inflación, entre ellos la posible depreciación del peso, presiones de costos y la incertidumbre derivada de conflictos geopolíticos y de la política comercial de Estados Unidos.

¿Qué es la tasa de interés interbancaria y por qué me importa?

Es la tasa que Banxico fija como referencia para la economía y que utilizan los bancos como base para fijar el costo de muchos de sus productos financieros.

Cuando esta tasa sube, los créditos tienden a encarecerse; cuando baja, suelen abaratarse; y cuando se mantiene, como ocurrió esta vez, el costo de los créditos que dependen de ella tampoco cambia de forma inmediata.

¿Cómo afecta esta decisión a mis tarjetas de crédito?

Las tarjetas de crédito suelen tener tasas de interés variables ligadas, en mayor o menor medida, al nivel de la tasa de referencia de Banxico. Al mantenerse la tasa en 6.50%, no se espera un cambio inmediato en el costo de los intereses que ya pagas por tu tarjeta.

Esto significa que, si ya traes un saldo que se revuelve mes a mes, el costo de esa deuda seguirá siendo, en términos generales, el mismo que antes del anuncio.

¿Y mi crédito hipotecario?

El efecto depende del tipo de hipoteca que tengas:

Tasa fija: Si contrataste tu crédito hipotecario a tasa fija, esta decisión no modifica el monto de tus mensualidades, ya que el costo ya quedó establecido desde el inicio del crédito.

Tasa variable: Si tu hipoteca está ligada a una tasa de referencia variable, mantener la tasa interbancaria sin cambios implica que, en principio, tu pago mensual tampoco debería moverse de forma significativa en el corto plazo.

AMP