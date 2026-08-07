Así Afecta a tus Deudas la Decisión del Banxico de Mantener la Tasa de Interés en 6.50%
La decisión tiene un efecto directo sobre el costo de créditos, tarjetas e hipotecas para millones de personas en el país
La decisión tiene un efecto directo sobre el costo de créditos, tarjetas e hipotecas para millones de personas en el país
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió, por unanimidad, mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50%.
La decisión, anunciada este 6 de agosto de 2026, tiene un efecto directo sobre el costo de créditos, tarjetas e hipotecas para millones de personas en el país. Aquí te explicamos qué significa y cómo puede impactar tu bolsillo.
La Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario, los niveles del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria vigente, y determinó que lo más adecuado era mantener sin cambios la tasa de referencia.
De acuerdo con el comunicado oficial, la inflación general disminuyó de 3.55% a 3.10% entre la primera quincena de junio y la primera de julio, mientras que la inflación subyacente pasó de 4.12% a 3.95% en el mismo periodo.
Pese a esta mejora, el banco central señaló que persisten riesgos al alza para la inflación, entre ellos la posible depreciación del peso, presiones de costos y la incertidumbre derivada de conflictos geopolíticos y de la política comercial de Estados Unidos.
Es la tasa que Banxico fija como referencia para la economía y que utilizan los bancos como base para fijar el costo de muchos de sus productos financieros.
Cuando esta tasa sube, los créditos tienden a encarecerse; cuando baja, suelen abaratarse; y cuando se mantiene, como ocurrió esta vez, el costo de los créditos que dependen de ella tampoco cambia de forma inmediata.
Las tarjetas de crédito suelen tener tasas de interés variables ligadas, en mayor o menor medida, al nivel de la tasa de referencia de Banxico. Al mantenerse la tasa en 6.50%, no se espera un cambio inmediato en el costo de los intereses que ya pagas por tu tarjeta.
Esto significa que, si ya traes un saldo que se revuelve mes a mes, el costo de esa deuda seguirá siendo, en términos generales, el mismo que antes del anuncio.
El efecto depende del tipo de hipoteca que tengas:
Tasa fija: Si contrataste tu crédito hipotecario a tasa fija, esta decisión no modifica el monto de tus mensualidades, ya que el costo ya quedó establecido desde el inicio del crédito.
Tasa variable: Si tu hipoteca está ligada a una tasa de referencia variable, mantener la tasa interbancaria sin cambios implica que, en principio, tu pago mensual tampoco debería moverse de forma significativa en el corto plazo.
AMP