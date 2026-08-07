Finanzas personales

Así Afecta a tus Deudas la Decisión del Banxico de Mantener la Tasa de Interés en 6.50%

La decisión tiene un efecto directo sobre el costo de créditos, tarjetas e hipotecas para millones de personas en el país

Edificio del Banco de México en el Centro Histórico. Foto: CuartoscuroEdificio del Banco de México en el Centro Histórico. Foto: Cuartoscuro
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