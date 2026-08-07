Seguridad

Marchan en Monterrey por Dafne; Menor Fallecida en Academia Militarizada de Tamaulipas

Familiares realizaron una manifestación en el centro de Monterrey para exigir justicia por la muerte de Dafne, una menor de 13 años en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Exigen justicia por Dafne en MonterreyProtestan por Dafne tras muerte en Tamaulipas.Foto: N+

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La madre de Dafne encabezó una marcha en Monterrey para pedir justicia por la muerte de su hija de 13 años, ocurrida el pasado 16 de julio en un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas. El movimiento busca que se esclarezcan los hechos.

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