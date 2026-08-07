Marchan en Monterrey por Dafne; Menor Fallecida en Academia Militarizada de Tamaulipas

Una manifestación se lleva a cabo la tarde de este jueves 6 de agosto en el centro de Monterrey, donde familiares, ciudadanos y simpatizantes se reúnen para exigir justicia por la muerte de Dafne, una adolescente de 13 años que perdió la vida el pasado 16 de julio mientras se encontraba en un campamento dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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El movimiento es encabezado por la madre de la menor, Alejandra Quintos, quien salió a las calles para alzar la voz y solicitar a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y justicia para su hija. La protesta forma parte de un movimiento nacional que ha recorrido distintos estados del país, entre ellos Tamaulipas y Chiapas, y que ahora tiene presencia en Nuevo León con una movilización en la capital del estado.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, la marcha recorrerá algunas de las principales calles del centro de Monterrey, teniendo como punto de inicio la calle Zaragoza.

Desde antes del arranque de la movilización, autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en la zona con presencia de elementos para resguardar a los participantes y mantener el orden durante el recorrido.

La presencia de manifestantes generó movimiento en el primer cuadro de la ciudad, donde se prevé que continúen las expresiones de apoyo hacia la familia de la menor.

Familia exige respuestas tras la muerte de Dafne

Durante la manifestación, la madre de Dafne ha reiterado su llamado para que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió la muerte de su hija y se determinen responsabilidades.

El caso ha generado movilizaciones en diferentes entidades, donde ciudadanos se han sumado a la petición de justicia y han solicitado a las autoridades correspondientes avanzar en las investigaciones. La familia busca que los hechos sean esclarecidos y que se conozca qué ocurrió durante el campamento en el que participaba la adolescente en Ciudad Madero.

Hasta el momento, la manifestación continúa de manera pacífica mientras los participantes expresan sus demandas y muestran apoyo a la familia de Dafne.

Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

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