Salud

Joven Muere Tras Aparente Paro Cardíaco al Interior de un Anexo en Veracruz

El paciente fue llevado desde la localidad de Sumidero para recibir atención especializada, pero las maniobras realizadas por médicos no lograron salvarlo

Joven muere tras ser trasladado de un anexo a hospital. Familiares sospechan posible abuso físicoJoven muere tras ser trasladado de un anexo a hospital. Familiares sospechan posible abuso físico. Foto: N+

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En Veracruz, un joven muere tras ser llevado de un anexo a un hospital. La Fiscalía investiga posibles abusos

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