La Fiscalía del Distrito XV con sede en Orizaba realiza las investigaciones correspondientes por el fallecimiento en el hospital regional de Río Blanco, de Ángel de Jesús N, de 21 años, quien permanecía en un anexo de Ixtaczoquitlan y presuntamente presentó complicaciones de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven sufrió un aparente paro cardíaco mientras se encontraba en el anexo denominado "Hay una solución", ubicado en la localidad de Sumidero, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán.

La situación alertó a los demás internos, lo que motivó su traslado de urgencia al centro hospitalario. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el paciente perdió la vida poco después de su ingreso.

Tras confirmarse el deceso, familiares manifestaron sus sospechas sobre un probable abuso físico cometido dentro del establecimiento de rehabilitación.

Al hospital arribaron elementos de la fiscalía ministerial y peritos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. Las investigaciones continúan y se espera en las próximas horas mayor información.