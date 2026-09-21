Accidentes

Perro Cae a Pozo de 15 Metros y Moviliza a Rescatistas en Fortín

El animal permaneció en el fondo de una excavación rural hasta que personal especializado logró sacarlo con vida mediante un operativo de seguridad

Rescate de un perro atrapado en un pozo de 15 metros en FortínRescate de un perro atrapado en un pozo de 15 metros en Fortín. Foto: Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín

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En Monte Salas, rescatistas salvaron a un perro atrapado en un pozo profundo.

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