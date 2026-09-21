Elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, realizaron el rescate de un perro que cayó accidentalmente a un pozo artesiano de aproximadamente 15 metros de profundidad, ubicado en una parcela de la comunidad de Monte Salas.

De acuerdo con los reportes, quedó atrapado en el interior del pozo, el cual se encuentra sin ningún tipo de protección, lo que representó un riesgo tanto para el canino como para las personas que se encontraban en la zona.

Los rescatistas implementaron un operativo para ingresar al pozo y lograr extraer al canino con las medidas de seguridad necesarias. Las maniobras se prolongaron durante más de una hora hasta conseguir ponerlo a salvo.

Finalmente, fue sacado del pozo y entregado en condiciones de seguridad.

El hecho también pone de manifiesto el riesgo que representan este tipo de excavaciones abiertas en zonas rurales, especialmente para animales y personas.