Alrededor de las 4:20 de la tarde, se registró un aparente accidente en donde dos adolescentes cayeron a la presa de Duarte en León, Guanajuato.

Las víctimas fueron un menor de 16 años de edad y otra menor de 17 años, quienes de acuerdo a testigos estaban conviviendo cerca del manto de agua cuando ambos cayeron.

La joven pudo salir nadando, pero Kevin, como fue identificado ya no pudo salir por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo para localizar y sacar el cuerpo del menor.

Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate, quienes acordonaron la zona para que pudieran trabajar los socorristas, quienes en alrededor de una hora y media encontraron el cuerpo sin vida de Kevin.

Paramédicos confirmaron su muerte y dieron aviso a las autoridades estatales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes acudieron para darle apertura a una carpeta de investigación.

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El cuerpo del menor fue trasladado a un anfiteatro ubicado en Guanajuato, Capital, donde se le practicará la necropsia de ley y determinará la causa exacta de muerte.