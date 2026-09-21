Accidentes

Dos Menores Caen en la Presa de Duarte en León; Uno Murió

El adolescente presuntamente entró al agua por accidente, a pesar de los esfuerzos por salir no lo logró, desapareciendo ante los ojos de quien lo acompañaba

Dos Menores Caen en la Presa de Duarte en León; Uno MurióDos Menores Caen en la Presa de Duarte en León; Uno Murió. Foto: N+

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Los hechos se registraron la tarde del pasado domingo cuando se encontraban conviviendo en la zona, hasta el momento autoridades están encargadas de la investigación.

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