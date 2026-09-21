Las lluvias registradas esta noche provocaron acumulación de agua e inundaciones en distintos puntos de Ecatepec, Estado de México, por lo que se recomienda tomar precauciones al circular por la zona.

Entre las vialidades con afectaciones se encuentran la México-Pachuca, Vía Morelos, R1 y Avenida Central.

También se reporta una inundación en la avenida José López Portillo, desde la zona de Plaza Coacalco hasta adelante de Fovissste.

La presencia de agua afecta la circulación vehicular, por lo que se recomienda conducir con precaución y considerar rutas alternas.