Accidentes

Reportan 10 Lesionados tras Accidente en Carretera a Eréndida en Ensenada

El accidente ocurrió en el kilómetro 9 de la carretera a Eréndira, Bomberos y Cruz Roja atienden a los lesionados

Reportan 10 Lesionados tras Accidente en Carretera a Eréndida en EnsenadaReportan 10 Lesionados tras Accidente en Carretera a Eréndida en Ensenada | Foto: Bomberos Voluntarios de Eréndida

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