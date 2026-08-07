Reportan 10 Lesionados tras Accidente en Carretera a Eréndida en Ensenada

Al menos 10 personas resultaron lesionadas de manera preliminar tras un accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en la carretera a Eréndira, en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con información preliminar de la Dirección de Bomberos de Ensenada, el reporte fue recibido alrededor de las 16:00 horas, a través de la línea de emergencias, por un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 9 de la carretera a Eréndira.

Bomberos y Cruz Roja atienden a lesionados

Al lugar fueron movilizados elementos de la estación Maneadero, personal de la División de Rescate Urbano y paramédicos de la División de Atención Prehospitalaria de Bomberos.

De manera coordinada con unidades de Cruz Roja Mexicana, los cuerpos de emergencia brindaron atención a las personas involucradas en el accidente.

Hasta el momento, el saldo preliminar es de 10 personas lesionadas, sin embargo, las autoridades no han precisado la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias en las que ocurrió el percance.