Sociedad

Calor y Humedad Aumentan Riesgo de Golpe de Calor en Mexicali; Suman 19 Muertes

Protección Civil advirtió que la combinación de humedad y altas temperaturas eleva el riesgo de deshidratación y golpe de calor en MexicalI

Se Registran 16 Golpes de Calor en Veracruz por Altas TemperaturasFoto: N+

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Calor y Humedad Aumentan Riesgo de Golpe de Calor en Mexicali; Suman 19 Muertes