Calor y Humedad Aumentan Riesgo de Golpe de Calor en Mexicali; Suman 19 Muertes

Las altas temperaturas continúan representando un riesgo para la población de Mexicali, donde 19 personas han fallecido por golpe de calor durante la temporada, mientras autoridades advierten que la presencia de humedad puede aumentar las afectaciones relacionadas con la exposición a condiciones extremas.

Protección Civil Municipal señaló que la combinación de altas temperaturas y humedad representa una condición particularmente adversa para los habitantes de Mexicali, acostumbrados principalmente al calor seco característico de la región.

René Salvador Rosado, director de Protección Civil Municipal, calificó estas condiciones como un “cóctel explosivo” y exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas mientras continúe la ola de calor.

¿Por qué la humedad aumenta el riesgo durante el calor extremo?

Cuando existe una elevada presencia de humedad en el ambiente, el organismo puede tener mayores dificultades para regular su temperatura mediante la evaporación del sudor, lo que incrementa la sensación térmica y puede favorecer problemas como deshidratación, agotamiento y golpe de calor.

El riesgo aumenta principalmente entre personas que permanecen durante periodos prolongados al aire libre, como trabajadores de la construcción y del campo, así como quienes realizan actividades físicas o deportivas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó realizar pausas frecuentes, mantenerse hidratado y, cuando sea posible, evitar actividades durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades recordaron que permanecen habilitados puntos de hidratación y refugios temporales en Mexicali para brindar atención a quienes requieran protegerse de las altas temperaturas.

Piden no dejar a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos

Protección Civil también reiteró el llamado a no dejar bajo ninguna circunstancia a menores de edad, adultos mayores o mascotas dentro de automóviles, debido al rápido incremento de la temperatura que puede registrarse al interior de las unidades.

Asimismo, recomendó evitar ingresar a zonas desérticas durante este periodo, debido a que las temperaturas pueden ser incluso superiores a las pronosticadas para la ciudad y el Valle de Mexicali.

Las autoridades pidieron permanecer atentos ante síntomas relacionados con agotamiento o golpe de calor y reforzar las medidas preventivas durante las próximas jornadas.

Kitzia Flores

APG