CFE Fortalecerá Infraestructura Eléctrica en los Siete Municipios de Baja California

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene coordinación con los siete municipios de Baja California para fortalecer el servicio eléctrico y dar seguimiento a proyectos de electrificación, mantenimiento y ampliación de infraestructura en la entidad.

A través de la estrategia denominada CFE Conectada Contigo, representantes de la empresa sostuvieron una reunión con autoridades de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe para revisar las necesidades particulares de cada municipio.

Refuerzan coordinación ante calor, lluvias y vientos de Santa Ana

Entre los temas abordados se encuentra el seguimiento a proyectos de electrificación, así como trabajos de mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica en diferentes puntos de Baja California.

La CFE señaló que también se busca fortalecer la coordinación con autoridades estatales y municipales para responder ante fenómenos que pueden afectar el suministro eléctrico, principalmente altas temperaturas, lluvias y vientos de Santa Ana.

Estas condiciones cobran especial relevancia durante determinadas temporadas del año, debido al incremento en la demanda de energía y a las posibles afectaciones que los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar en la infraestructura.

APG