Sociedad

CFE Fortalecerá Infraestructura Eléctrica en los Siete Municipios de Baja California

La CFE revisó con los siete municipios proyectos de electrificación, mantenimiento y ampliación de infraestructura para fortalecer el suministro eléctrico

CFE Fortalecerá Infraestructura Eléctrica en los Siete Municipios de Baja CaliforniaCFE Fortalecerá Infraestructura Eléctrica en los Siete Municipios de Baja California. Foto: CFE

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La CFE revisa proyectos clave con los municipios de Baja California para fortalecer el servicio eléctrico ante fenómenos climáticos.

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