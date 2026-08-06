Sociedad

CFE Suspenderá el Servicio de Energía Eléctrica en 22 Colonias de Gómez Palacio

La Comisión Federal de Electricidad anunció que se suspenderá el servicio de luz en más de 20 colonias de Gómez Palacio.

CFE Suspenderá el Servicio de Energía Eléctrica en 22 Colonias de Gómez PalacioSe informó que más de 20 colonias se quedarán sin luz durante la noche del jueves debido a trabajos de mantenimiento. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

CFE suspenderá el servicio eléctrico en 17 colonias de Gómez Palacio durante este jueves.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+