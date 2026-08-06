CFE Suspenderá el Servicio de Energía Eléctrica en 22 Colonias de Gómez Palacio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Gómez Palacio durante la noche del jueves 6 de agosto y la madrugada del viernes.
Debido a estas labores, se suspenderá el suministro de energía eléctrica de manera temporal en diversos sectores del municipio.
De acuerdo con el aviso, la interrupción del servicio está programada de las 21:00 a las 05:00 horas y algunas de las colonias afectadas serán Residencial Campanario II, Salvador Nava y San Ángel
Lista de colonias donde se suspenderá el servicio de energía eléctrica
Residencial Campanario II
Fraccionamiento El Campanario II
Cerrada Santander III
Residencial Santander
Villa San Antonio
Colonia Nuevo Castillo
Miguel Ávila Villa
Salvador Nava Martínez
San Antonio
San Vicente
Colonia San Ángel
Cerrada San Marcos
Rincón San Alberto
Floresta
Cerrada San Toribio
Residencial La Ceiba
Las Agavias
Fraccionamiento Loma Real
Cerradas Villas Miravalle
Rincón San Alberto
San Ángel
San Alberto
La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población tomar las medidas necesarias para reducir las afectaciones durante el periodo de mantenimiento.
Altas temperaturas provocan fallas en suministro de energía eléctrica en Piedras Negras
Ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica derivadas de las altas temperaturas, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienden entre 60 y 80 reportes diarios en distintos sectores de Piedras Negras.
En la colonia Privadas Las Victorias, personal de la CFE realizó el reemplazo de un transformador dañado. Los trabajos tuvieron una duración aproximada de seis horas para restablecer el servicio en las viviendas afectadas.
Los apagones continúan generando inconformidad entre la población, ya que las altas temperaturas y la necesidad de contar con energía eléctrica para el funcionamiento de los aires acondicionados han convertido este servicio en una necesidad indispensable para las familias.