CFE Suspenderá el Servicio de Energía Eléctrica en 22 Colonias de Gómez Palacio

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Gómez Palacio durante la noche del jueves 6 de agosto y la madrugada del viernes.

Debido a estas labores, se suspenderá el suministro de energía eléctrica de manera temporal en diversos sectores del municipio.

De acuerdo con el aviso, la interrupción del servicio está programada de las 21:00 a las 05:00 horas y algunas de las colonias afectadas serán Residencial Campanario II, Salvador Nava y San Ángel

Lista de colonias donde se suspenderá el servicio de energía eléctrica

Residencial Campanario II

Fraccionamiento El Campanario II

Cerrada Santander III

Residencial Santander

Villa San Antonio

Colonia Nuevo Castillo

Miguel Ávila Villa

Salvador Nava Martínez

San Antonio

San Vicente

Colonia San Ángel

Cerrada San Marcos

Rincón San Alberto

Floresta

Cerrada San Toribio

Residencial La Ceiba

Las Agavias

Fraccionamiento Loma Real

Cerradas Villas Miravalle

Rincón San Alberto

San Ángel

San Alberto

La Comisión Federal de Electricidad pidió a la población tomar las medidas necesarias para reducir las afectaciones durante el periodo de mantenimiento.

Altas temperaturas provocan fallas en suministro de energía eléctrica en Piedras Negras

Ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica derivadas de las altas temperaturas, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienden entre 60 y 80 reportes diarios en distintos sectores de Piedras Negras.

En la colonia Privadas Las Victorias, personal de la CFE realizó el reemplazo de un transformador dañado. Los trabajos tuvieron una duración aproximada de seis horas para restablecer el servicio en las viviendas afectadas.

Los apagones continúan generando inconformidad entre la población, ya que las altas temperaturas y la necesidad de contar con energía eléctrica para el funcionamiento de los aires acondicionados han convertido este servicio en una necesidad indispensable para las familias.