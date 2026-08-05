Embajadas de EUA, España y Reino Unido Abren Bolsa de Trabajo en México: Así Puedes Postularte

Si estás en busca de empleo, las embajadas de Estados Unidos, España y Reino Unido solicitan personal en México en 2026; en N+ te compartimos los requisitos para postularte.

Las convocatorias de empleo de las tres embajadas anteriores ofrecen sueldos competitivos, prestaciones superiores a la ley sin necesidad de salir del país.

Empleo en la embajada de Estados Unidos en México

La misión estadounidense y sus nueve consulados en el país buscan personal para áreas profesionales como operativas.

Los sueldos varían según el puesto al encontrarse vacantes técnicas o de asistencia administrativa, como analistas de presupuesto o asistentes de programas, en los que se ofrecen sueldos base de 25 mil a 30 mil pesos mexicanos mensuales.

Requisitos:

Certificado de preparatoria para puestos operativos; si es estudios universitarios, mínimo dos años o título, para áreas administrativas.

Dominio del idioma inglés.

Identificación oficial vigente y documentos que acrediten la nacionalidad mexicana o permiso legal de trabajo.

Aprobar filtros de seguridad y exámenes médicos.

¿Qué se ofrece?

Prestaciones superiores a la ley en México, como seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de vida

IMSS

Infonavit

Aguinaldo

Aproximadamente 21 días de vacaciones al año.

Toma en cuenta que todo el proceso se gestiona solo de forma digital.

Debes crear una cuenta y aplicar a través de la plataforma Electronic Recruitment Application (ERA) de la Embajada de Estados Unidos.

Embajada de España en México

El gobierno español en nuestro país ha publicado vacantes dirigidas a personal laboral, tanto en su sede diplomática como en sus centros culturales.

Sueldos

En los tabuladores fijados para el personal laboral exterior, se sitúan en un rango de 33 mil pesos mexicanos al mes con la categoría de auxiliar.

Requisitos

Ser mayor de edad con 18 años.

Título de educación secundaria, bachillerato o superior técnica dependiendo de la plaza vacante.

Aprobar las pruebas teóricas, prácticas o exámenes de conocimientos generales establecidos para cada convocatoria.

Para postularse, se necesita ver las bases completas; la lista de admitidos y los resultados de los exámenes se publican directamente en la sección de Ofertas de Empleo de la Embajada de España en México.

Embajada del Reino Unido en México

La representación británica ofrece vacantes especializadas, en su mayoría enfocadas al desarrollo de negocios, comercio internacional e inversión.

El sueldo promedio es de 23 mil pesos mexicanos mensuales

Requisitos

Licenciatura o estudios profesionales terminados afines al puesto

Excelente nivel de redacción, análisis y habilidades digitales en inglés y español.

Habilidades avanzadas de networking y capacidad para gestionar proyectos con empresas y dependencias gubernamentales.

¿Cómo postularte?

El gobierno británico no acepta currículums por correo en su fase inicial, la postulación se realiza llenando formularios en línea con un enfoque de reclutamiento para evitar sesgos. Debes consultar y aplicar en el portal oficial de Reclutamiento de Personal Local del Gobierno Británico.

HVI