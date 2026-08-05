Sociedad

Embajadas de EUA, España y Reino Unido Abren Bolsa de Trabajo en México: Así Puedes Postularte

Las convocatorias de empleo de estas tres embajadas en México ofrecen sueldos competitivos, prestaciones superiores a la ley sin necesidad de salir del país

Embajadas de EUA, España y Reino Unido Buscan Personal en México: Así Puedes PostularteJóvenes usan una computadora y se preparan para solicitar empleo. Foto: Reuters

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