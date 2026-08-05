Famosos

Ella es 'Beba', Influencer Señalada como Pareja de César Gastelum; Reaccionó en Vivo a su Muerte

Conoce a 'La Beba' la influencer señalada como pareja de César Gastélum, quien reaccionó en vivo al enterarse de su asesinato en Culiacán.

quien-es-la-beba-pareja-cesar-gastelumFoto: Instagram César Gastélum

Destacado

La influencer 'La Beba' se volvió tendencia tras reaccionar en vivo al asesinato de César Gastélum. Descubre quién es y su posible relación con el creador de contenido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+