Ella es 'Beba', Influencer Señalada como Pareja de César Gastelum; Reaccionó en Vivo a su Muerte

La reacción de "La Beba" al enterarse del asesinato del creador de contenido César Gastélum la convirtió en tendencia en internet.

La influencer transmitía en vivo por TikTok cuando comenzó a recibir comentarios de seguidores que le avisaban del homicidio, ocurrido la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa.

Al principio mostró desconcierto ante los mensajes que aparecían en pantalla y, después de revisar su teléfono, pronunció una frase que se viralizó de inmediato sobre una cita y una serenata que Gastélum le habría preparado para el día siguiente.

Luego cerró la transmisión sin dar más explicaciones. El fragmento se replicó en distintas plataformas y disparó la búsqueda de su identidad y del tipo de relación que mantenía con el influencer asesinado.

Usuarios en redes sociales calificaron su reacción como distante, pues continuó la transmisión y expresó preocupación por la serenata que, supuestamente, Gastélum le llevaría al día siguiente, lo que alimentó el debate sobre su actitud ante la noticia.

¿Quién es "La Beba"?

"La Beba" es creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, y comparte videos de entretenimiento y tendencias en TikTok e Instagram, donde reúne más de 14 mil seguidores. Suele colaborar con otros influencers de la región en retos, bailes y contenido de entretenimiento.

Medios locales la identifican también como una mujer trans, dato que ha circulado junto con la cobertura de su cercanía con Gastélum en los días previos al crimen.

¿Era su pareja?

En los días previos al asesinato, ambos aparecieron juntos en varias publicaciones, en especial en videos que Gastélum compartió el 1 y 2 de agosto en TikTok, lo que llevó a numerosos seguidores a asumir que existía una relación sentimental entre ellos, aunque ninguno lo confirmó públicamente. Hasta el momento, la naturaleza de su vínculo tampoco ha sido aclarada de forma oficial.

Tres días antes del homicidio, Gastélum publicó un video junto a ella en un restaurante, con un ramo de flores sobre la mesa y el texto "La verdadera cita fresita", acompañando el clip con el corrido La Cita Fresita 2.0. Esa publicación se convirtió en uno de los últimos registros públicos del creador de contenido y volvió a circular tras su muerte.

¿Qué pasó con César Gastélum?

Gastélum fue baleado la noche del martes mientras transmitía en vivo en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en Culiacán; dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos disparó contra el influencer, quien murió en el sitio. Sus acompañantes resultaron ilesos. Hasta el momento no hay detenidos y las autoridades no han vinculado oficialmente el contenido de sus redes con el móvil del ataque.