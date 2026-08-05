Seguridad

Hallan a Hombre Sin Vida en Presa Morelos de Mexicali; Investigan Posible Ahogamiento

Bomberos recuperaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, autoridades investigan un posible ahogamiento

Hallan a Hombre Sin Vida en Presa Morelos de Mexicali; Investigan Posible AhogamientoHallan a Hombre Sin Vida en Presa Morelos de Mexicali; Investigan Posible Ahogamiento | Foto: Bomberos de Mexicali

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Un hombre fue hallado muerto en la Presa Morelos de Mexicali. La policía investiga un posible ahogamiento.

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