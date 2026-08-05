Hallan a Hombre Sin Vida en Presa Morelos de Mexicali; Investigan Posible Ahogamiento

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado flotando en el interior de la Presa Morelos, ubicada en el Valle de Mexicali, en la zona norte de Los Algodones.

El hallazgo se registró luego de que autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de un objeto sospechoso en el agua. Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona.

De acuerdo con información preliminar, la víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien al momento del hallazgo vestía una camiseta de tirantes blanca y bóxers azules.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cadáver y posteriormente la zona quedó a disposición de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de realizar las diligencias correspondientes.

Investigan posible ahogamiento

De manera preliminar, las autoridades consideran un posible ahogamiento como causa del fallecimiento. Sin embargo, serán los estudios forenses los que permitan determinar oficialmente cómo murió el hombre.

Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer su identidad y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Información Miguel Galindo

APG