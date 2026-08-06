Investigan Por Qué Avión Comercial Voló Cerca de Helicóptero Donde Viajaba Trump

El helicóptero presidencial Marine One, en el que viajaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló a muy poca distancia de un avión comercial, por lo que ya se abrió una investigación. Hoy se dio a conocer que el martes 4 de agosto de 2026, el helicóptero presidencial voló a menos de una milla de un avión comercial de pasajeros en el espacio aéreo de Washington, incidente que volvió a poner bajo escrutinio la seguridad alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

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El episodio ocurrió cuando la nave presidencial coincidió en las inmediaciones del aeropuerto con un vuelo de la aerolínea local Envoy, según informaron medios locales este miércoles.

Cercanía entre ambas aeronaves pone en alerta problemas de seguridad

La cercanía entre ambas aeronaves activó una revisión por parte de las autoridades de aviación para determinar las circunstancias del encuentro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que se produjo una reducción temporal de la separación entre las aeronaves, mientras que las autoridades analizan la coordinación del tráfico aéreo en la zona, donde confluyen vuelos comerciales, aeronaves militares y movimientos vinculados al transporte presidencial.

El incidente se produce en un área que ha sido objeto de especial atención tras otros episodios de seguridad aérea en torno al aeropuerto Ronald Reagan, ubicado cerca del centro de Washington y de espacios aéreos restringidos.

El espacio aéreo de esta zona metropolitana ha sido motivo de preocupación en materia de seguridad desde que un helicóptero Black Hawk del Ejército se estrelló contra un vuelo de pasajeros de American Airlines el 29 de enero de 2025, causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

¿Qué pasa en el Aeropuerto Reagan?

La deficiente comunicación entre el personal militar y los controladores aéreos civiles del aeropuerto Reagan ha sido un problema en el pasado.

La primavera pasada, tras una de las audiencias sobre la colisión en pleno vuelo, salió a la luz que una línea directa que conectaba el Pentágono con la torre de control de Reagan llevaba más de tres años sin funcionar, sin que la FAA siquiera se hubiera percatado de ello.

Poco después de iniciarse la investigación sobre la colisión del año pasado, la FAA tomó medidas para garantizar que los helicópteros y los aviones no compartieran el mismo espacio aéreo en las inmediaciones del aeropuerto. Las normas también exigen a los controladores aéreos utilizar el radar, en lugar de depender de la observación visual de los pilotos, para mantener la separación entre aeronaves, y obligan a todas las aeronaves militares a transmitir su ubicación.

El principal grupo de familiares de las víctimas del accidente del año pasado cuestionó, a través de una publicación realizada el miércoles en la red social X, por qué el gobierno no ha hecho más para prevenir colisiones en el congestionado espacio aéreo que rodea al aeropuerto Reagan. Los familiares han estado instando al Congreso a llegar a un acuerdo y aprobar el paquete de reformas de seguridad aérea recomendado por la NTSB tras la colisión en pleno vuelo.

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