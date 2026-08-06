Internacional

Investigan Por Qué Avión Comercial Voló Cerca de Helicóptero Donde Viajaba Trump

El avión comercial despegó justo cuando el Marine One partía de la Casa Blanca hacia la Base Aérea Andrews con el presidente de EUA a bordo

Helicóptero de Trump Tuvo un Acercamiento en Vuelo con Avión Comercial en WashingtonHelicóptero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

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