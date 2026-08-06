Cruz Azul vs Philadelphia Union: Fecha y Horario del Partido de Leagues Cup 2026

Luego de perder el invicto en la Liga MX, el club Cruz Azul buscará recobrar la confianza en la Leagues Cup 2026: Y lo intentará ante el Philadelphia Union, de la Major League Soccer. Una misión que parece difícil, luego de los recientes resultados en el torneo.

Este torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS suele complicar a los clubes mexicanos. Apenas el martes pasado fueron goleados los Pumas, que cayeron 3-0 ante el Charlotte FC. También el Pachuca fue goleado 3-1 por el FC Cincinnati, mientras que el Columbus Crew superó 3-1 al Atlas. Y este miércoles, el Inter Miami humilló al San Luis con una gran actuación de Lionel Messi incluida.

Así que se espera que los llamados “equipos grandes” de la Liga MX den la cara por el futbol mexicano: Guadalajara se medirá con Los Ángeles FC, el América se enfrentará al San Diego FC y Cruz Azul se verá las caras con el Philadelphia Union.

¿A Qué Hora Juega Cruz Azul vs Philadelphia Union y Dónde Ver el Partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Cruz Azul vs Philadelphia Union se llevará a cabo este jueves 6 de agosto en el Subaru Park en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). No habrá transmisión en tele abierta, así que las acciones podrán ser seguidas a través de TUDN, aunque sólo en territorio estadounidense.

Cruz Azul llega a este duelo con la moral un poco baja, ya que apenas el fin de semana anterior cayó ante el Atlante en la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026. El 3-2 en el Estadio Banorte caló hondo, porque fue el primer partido que La Máquina perdió desde que Joel Huiqui asumió el rol de entrenador: llevaba 10 juegos sin derrota.

En tanto que el Philadelphia Union llegará más motivado, ya que acaba de vencer 3-2 al Atlanta United en la MLS.

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA 🚂💙



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Con información de N+