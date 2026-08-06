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Cruz Azul vs Philadelphia Union: Fecha y Horario del Partido de Leagues Cup 2026

La Máquina celeste debuta en la Leagues Cup 2026 ante el Philadelphia Union. Estos son los detalles del partido

Cruz Azul debutará en la Leagues Cup 2026 visitando al Philadelphia UnionCruz Azul debutará en la Leagues Cup 2026 visitando al Philadelphia Union. Foto: Getty Images

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La Máquina celeste debuta en la Leagues Cup 2026 contra Philadelphia Union. Después de una derrota reciente, Cruz Azul necesita demostrar su poderío. ¿Podrán los equipos mexicanos dar la cara?

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