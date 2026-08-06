Seguridad

Joven es Apuñalado por su Primo Durante Convivencia Familiar en Matamoros, Coahuila

Un joven resultó lesionado luego de ser apuñalado por su primo en Matamoros, Coahuila.

Joven es Apuñalado por su Primo Durante Convivencia Familiar en Matamoros, CoahuilaEl joven fue atacado y recibió una puñalada en su torso. Foto: N+

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Un joven de 18 años fue atacado por su primo en plena convivencia familiar en la comunidad de Congregación Hidalgo.

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