Joven es Apuñalado por su Primo Durante Convivencia Familiar en Matamoros, Coahuila

La noche del 4 de agosto, un joven de 18 años resultó lesionado al ser apuñalado por su primo en la comunidad de Congregación Hidalgo, en Matamoros, Coahuila.

Los hechos ocurrieron cerca de la Plaza Principal de la comunidad, en la calle Adolfo López Mateos, donde se realizaba una convivencia familiar, sin embargo, las corporaciones de seguridad recibieron el reporte de un hombre lesionado con arma blanca, por lo que se trasladaron hasta el sitio.

El joven lesionado tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al hospital para recibir atención médica especializada. Se informó que el joven se reporta como estable luego de sufrir una puñalada en el costado de su torso.

Joven resulta herido con arma punzocortante durante riña en Lerdo

Un joven de 20 años resultó lesionado tras ser atacado con un arma punzocortante durante una riña registrada la noche del 1 de agosto en la colonia Ermita, en Lerdo. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió mientras la víctima se encontraba con otro hombre, con quien comenzó a discutir.

El presunto responsable huyó del lugar después de provocar heridas en el cuello y un antebrazo del joven. La víctima fue trasladada al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica, mientras que la Policía Investigadora de Delitos inició las investigaciones para localizar al agresor.