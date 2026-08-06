Política

Quitan Fuero a Alcalde de Ixhuatlán, Veracruz, por Desaparición de la Periodista Roxana Guzmán

En sesión, el Congreso de Veracruz aprobó quitar el fueron a Raúl González

Quitan Fuero a Alcalde de Ixhuatlán, Veracruz, por Desaparición de la Periodista Roxana Guzmán

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El Congreso de Veracruz desafuera al alcalde de Ixhuatlán, Raúl González, por el caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán. Esto es lo que pasará con el edil

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