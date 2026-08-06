Quitan Fuero a Alcalde de Ixhuatlán, Veracruz, por Desaparición de la Periodista Roxana Guzmán

El Congreso de Veracruz aprobó este miércoles 5 de agosto 2026, quitar el fuero al alcalde Raúl González, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, esto luego de que se le señalara de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, directora del medio local Pulso Informativo, ocurrido en junio pasado, y cuyo cuerpo fue localizado casi un mes después.

Su desafuero se aprobó hoy en sesión extraordinaria con 40 votos a favor y 8 en contra.

Raúl González es presidente municipal por Movimiento Ciudadano, quien fue elegido para el cargo de 2026 al 2029.

González Martínez, no se presentó ante el Congreso, donde fue citado en la Comisión Instructora para discutir el retiro de fuero constitucional. Su defensa acudió en su representación.

Más tarde, el Congreso emitió un comunicado en el que indicó:

"Las diputadas y los diputados determinaron por mayoría calificada si ha lugar los procedimientos de Declaración de Procedencia en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con base en las conclusiones presentadas por la Comisión Permanente Instructora".

Ahora con su desafuero, el alcalde deberá dejar el cargo, por lo que podrá enfrentar un proceso penal por el caso de la periodista Roxana Guzmán. En tanto, el Cabildo del Ayuntamiento llamará a que su suplente Juliana Ruiz asuma el cargo.

Alcalde presentó supuestas pruebas ante el Congreso

El pasado 28 de julio, Raúl González, entregó al Congreso del estado las pruebas con las que buscaba deslindarse de los hechos por los que la Fiscalía estatl lo relaciona con el caso de la reportera Roxana Guzmán.

De acuerdo con su defensa, las pruebas que presentó la Fiscalía de Veracruz no eran suficientes, ya que señalaba que se basaban en las declaraciones de alguien identificado como "Delta 1".

La Fiscalía del estado solicitó formalmente el Congreso de Veracruz la declaración de procedencia y desafuero contra el alcalde Raúl González, ya que según la acusación señala que el edil presuntamente es el autor intelectual de la privación de la libertad y homicidio de la Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Desafuero para dos alcaldes de Veracruz

En tanto, en la misma sesión, se aprobó desaforar a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, por su presunta participación en delito de desaparición forzada.

Información N+