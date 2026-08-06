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Jjun, el Cantante Coreano que Hace Llorar a México con Canciones de José José

Sus versiones de José José y Juan Gabriel emocionan al público y acumulan miles de reproducciones en redes sociales.

El cantante coreano conquista al público mexicano.El cantante coreano conquista al público mexicano. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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El cantante asegura que descubrió su verdadera vocación artística gracias al cariño que recibe del público mexicano

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