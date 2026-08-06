Jjun, el Cantante Coreano que Hace Llorar a México con Canciones de José José

Un joven cantante originario de Corea del Sur está conquistando a miles de personas en distintas ciudades de México gracias a su inesperado talento para interpretar algunos de los temas más representativos de la música mexicana.

Conocido en redes sociales como "el príncipe de la calle", Jjun se presenta en espacios públicos de ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (CDMX), donde sorprende a los transeúntes al cantar con gran sensibilidad éxitos de José José, Juan Gabriel y otros artistas que forman parte del patrimonio musical del país. Sus videos acumulan miles de reproducciones y reacciones de usuarios que destacan la emoción con la que interpreta cada canción.

El cantante coreano que descubrió en México el escenario que cambió su vida

El amor de Jjun por la música mexicana comenzó mucho antes de pisar territorio nacional. Mientras vivía en Corea del Sur conoció a varios amigos mexicanos, quienes le compartieron parte de la cultura de su país y le presentaron por primera vez las canciones de José José.

Aquellas melodías despertaron una conexión inmediata con el cantante, quien encontró en las letras y la interpretación del llamado "Príncipe de la Canción" una autenticidad que pocas veces había escuchado. Esa admiración creció con el paso del tiempo hasta convertirse en el principal motivo para viajar a México y conocer de cerca la cultura que tanto lo inspiró.

Jjun explicó que la música clásica y las interpretaciones cargadas de sentimiento siempre han formado parte de sus gustos personales.

"Cuando escuché a José José pensé que era muy auténtico, muy único y muy bueno. Mi alma es muy antigua. Me encanta lo clásico. Son verdaderos."

Una vez en México, el cantante encontró algo que nunca había experimentado en su país. Mientras que en Corea del Sur únicamente interpretaba canciones durante reuniones con amigos o en karaokes, las calles mexicanas se transformaron en el escenario donde descubrió su verdadera vocación como artista urbano.

Hoy, cada presentación reúne a decenas de personas que se detienen para escucharlo, grabar videos y compartir sus interpretaciones en redes sociales, donde su popularidad continúa creciendo.

Jjun emociona con clásicos de José José. Foto: Instagram | @jjuncoreano

Sus interpretaciones despiertan recuerdos y hacen llorar a quienes lo escuchan

Las versiones que Jjun realiza de temas de Juan Gabriel y José José no solo llaman la atención por su pronunciación del español, sino por la intensidad emocional con la que interpreta cada canción.

Muchas personas aseguran que al escucharlo recuerdan momentos de su infancia, reuniones familiares o a seres queridos que ya no están. Esa conexión emocional ha convertido sus presentaciones en experiencias que van mucho más allá de un espectáculo callejero.

Uno de los asistentes que presenció una de sus interpretaciones fue Fernando Sánchez Núñez, quien explicó que escuchar a un extranjero interpretar con tanto respeto la música mexicana le provocó una profunda emoción.

"No puedo ni hablar. Es un orgullo ser mexicano y que una persona de otro país aprenda nuestro idioma y nuestras canciones. Juan Gabriel no es cualquiera."

Fernando también recordó que esas canciones estuvieron presentes durante gran parte de su vida familiar y que volver a escucharlas despertó recuerdos muy personales.

"Mi mamá y mi papá ya no viven. Ellos escuchaban estas canciones. Mi mamá lavaba los trastes mientras sonaban. Me fui a Estados Unidos y ahora que regreso y escucho esto… qué bonito."

Jjun se convierte en un puente entre Corea del Sur y México gracias a la música

El fenómeno de Jjun demuestra que la música puede romper cualquier barrera cultural o de idioma. Aunque nació a más de 11 mil kilómetros de México, el cantante ha logrado conectar con el público mexicano gracias a la pasión y el respeto con los que interpreta canciones consideradas verdaderos clásicos nacionales.

Cada nueva presentación fortalece su comunidad de seguidores tanto en las calles como en redes sociales, donde miles de usuarios celebran que un artista extranjero mantenga viva la música de figuras como José José y Juan Gabriel.

Con ese sueño, Jjun continúa recorriendo distintas ciudades del país con la intención de acercar la cultura de Corea del Sur y México a través de la música, demostrando que las grandes canciones pueden emocionar sin importar el lugar de origen de quien las interpreta.