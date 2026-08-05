Detienen a "El 07", Presunto Autor Material de Homicidio del Exalcalde de San Juan Cacahuatepec

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer la detención de Z.S.S., alias "El 07", presunto autor material del homicidio de Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca.

Autoridades presentan a "El 07", ligado en el asesinato de Pedro Martínez Barroso, exedil oaxaqueño de San Juan Cacahuatepec. Foto: X @FISCALIA_GobOax

'Los Rusos' estarían relacionados con el homicidio

El exedil fue asesinado el pasado 13 de julio al interior de una ferretería de su propiedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 'El 07', Presunto Responsable del Asesinato de Exalcalde en Oaxaca

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido presuntamente es parte de una célula delictiva conocida como "Los Rusos", con operaciones en Oaxaca y Guerrero.

¿Qué se sabe del homicidio de Pedro Martínez Barroso?

El homicidio de Pedro Martínez Barroso ocurrió en la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal.

Las primeras indagatorias explicaron que un hombre ingresó al establecimiento comercial y disparó de manera directa contra la víctima, quien murió en el lugar.

¿Quién era Pedro Martínez?

Pedro Martínez Barroso fue presidente municipal en el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec durante el periodo 2022-2024, tras ganar los comicios de 2021 como candidato de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD.

Al finalizar su administración, fue identificado como militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y se desempeñaba como director de Obras y Adquisiciones de Vivienda del Bienestar.

Cuando ocurrió su asesinato se dedicaba a actividades comerciales en una ferretería, lugar donde sucedió el ataque.

Delitos de 'Los Rusos'

El Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla precisó que las investigaciones también vinculan a la estructura de "Los Rusos" con diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, secuestros, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego y trasiego de drogas, por lo que se mantienen abiertas diversas carpetas de investigación para fortalecer las acciones encaminadas a desarticular este grupo delictivo.

HVI