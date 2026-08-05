Seguridad

Detienen a "El 07", Presunto Autor Material de Homicidio del Exalcalde de San Juan Cacahuatepec

El exedil Pedro Martínez Barroso fue asesinado el pasado 13 de julio al interior de una ferretería de su propiedad

Detiene a "El 07" Presunto Autor Material de Asesinato del Expresidente Municipal de San Juan CacahuatepecAsí fue la detención del "El 07", presunto autor material del asesinato del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec. Foto: Fiscalía de Oaxaca

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De acuerdo con las investigaciones ministeriales el detenido está ligado con la célula delictiva "Los Rusos", con operaciones en Oaxaca y Guerrero

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