Seguridad

Aseguran Camioneta Presuntamente Involucrada en Atropellamiento y Muerte de Mujer en Apodaca, NL

La camioneta asegurada estaría supuestamente ligada en la muerte de una mujer que fue atropellada tras una discusión familiar

Aseguran camionetaLa camioneta fue localizada en un parque en Escobedo. Foto: Pablo García
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