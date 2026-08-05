Aseguran Camioneta Presuntamente Involucrada en Atropellamiento y Muerte de Mujer en Apodaca, NL

Autoridades de seguridad localizaron la camioneta presuntamente implicada en el atropellamiento y muerte de una mujer el pasado jueves 30 de julio en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Este aseguramiento ocurrió la tarde de este miércoles 5 de agosto en un plaza en la colonia Miravista, en Escobedo.

La unidad fue ubicada como parte de las investigaciones realizadas por las autoridades para esclarecer los hechos, por lo que fue asegurada y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las diligencias.

Caso relacionado a muerte de mujer atropellada por su yerno

El caso se encuentra relacionado con la muerte de una mujer, quien presuntamente fue atropellada por su yerno en el municipio de Apodaca. Tras el reporte del incidente, elementos de seguridad acudieron al sitio e iniciaron las indagatorias para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León trabaja en la integración de la carpeta de investigación, mientras se realizan los peritajes correspondientes a la camioneta localizada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso, sin embargo, el aseguramiento del vehículo representa un avance dentro de las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de la mujer.