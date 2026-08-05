Accidentes

Choque de Ruta, Camión de Carga y Auto Deja 6 Heridos en Juárez, Nuevo León

Fue sobre la avenida Eloy Cavazos donde se registró un percance múltiple que dejó seis lesionados

Choque en JuárezEl camión de carga terminó volcado sobre Eloy Cavazos. Foto: PCNL

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Choque entre camión de carga, ruta y auto en Juárez deja 6 lesionados. El camión volcó, causando cierres viales. Conoce más sobre el incidente.

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