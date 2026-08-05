Choque de Ruta, Camión de Carga y Auto Deja 6 Heridos en Juárez, Nuevo León

El choque entre un camión de carga, una ruta del transporte público y un auto particular dejó al menos seis personas lesionadas. Los hechos fueron reportados la tarde de este miércoles 5 de julio sobre la avenida Eloy Cavazos y San Patricio, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Luego de que se reportara es accidente, al lugar llegaron paramédico y rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y elementos de seguridad del municipio, quienes comenzaron con las labores necesarias para auxiliar a las personas reportadas como lesionadas en este sitio.

Fueron paramédico de la Cruz Roja Mexicana quienes informaron que fueron trasladadas seis personas que presentaban varias lesiones. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad y el estado de salud de los heridos, por lo que se espera que sean durante las próximas horas se revelen más detalles.

Vuelca camión de carga tras choque en Eloy Cavazos

El percance provocó que el camión de carga terminara volcado sobre un camellón central. Dicho vehículo transportaba tierra, lo que generó cierres viales en algunos de los carriles de la avenida Eloy Cavazos. Se espera que al lugar acuda una grúa para retirar las unidades siniestradas.

Serán las autoridades de tránsito quienes determinen como sucedieron estos hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, mismas que serán analizadas para tratar de identificar como ocurrió este percance.