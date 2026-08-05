Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Tiempo para Primer Fin de Semana de la Fenapo 2026: Así Estará el Clima en SLP

Con el arranque de la Fenapo 2026 programado para este viernes, autoridades y organizadores mantienen el seguimiento de las condiciones previstas para el primer fin de semana de actividades.

Fin de Semana con Probabilidad de Lluvia en la Fenapo 2026Fin de Semana con Probabilidad de Lluvia en la Fenapo 2026. Foto: N+

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Este fin de semana, la Fenapo 2026 promete diversión bajo un cielo nublado y lluvias ligeras. Las temperaturas rondarán los 24°C.

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Pronóstico del Tiempo para Primer Fin de Semana de la Fenapo 2026: Así Estará el Clima en SLP