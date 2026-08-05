Pronóstico del Tiempo para Primer Fin de Semana de la Fenapo 2026: Así Estará el Clima en SLP

A pocos días del arranque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, el pronóstico meteorológico para la capital de San Luis Potosí anticipa un fin de semana con ambiente templado, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias intermitentes, principalmente durante las tardes y noches.

¿Qué condiciones climáticas se esperan para los primeros conciertos de la Fenapo 2026?

De acuerdo con los pronósticos, el viernes 7 de agosto, fecha en la que inicia oficialmente la feria, se prevé una temperatura máxima cercana a los 24 grados centígrados y una mínima de 13 grados, con posibilidad de lluvias ocasionales y actividad eléctrica aislada.

Para el sábado 8 de agosto se esperan condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas por la tarde y noche, mientras que el domingo 9 de agosto continuará el ambiente fresco, con temperaturas máximas de alrededor de 25 grados y baja a moderada posibilidad de precipitaciones.

Estas condiciones coincidirán con el inicio de las actividades masivas de la Fenapo, que contempla presentaciones en el Teatro del Pueblo y otros espacios abiertos del recinto ferial, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan a los asistentes llevar impermeable o poncho, ropa ligera para el día y alguna prenda abrigadora para la noche, ya que las temperaturas podrían descender de manera considerable después de las 20:00 horas.

El pronóstico también indica que no se esperan temperaturas extremas ni condiciones severas que obliguen a suspender actividades, aunque sí podrían presentarse chubascos aislados que generen afectaciones menores en las zonas de acceso y espera para los conciertos.

Con este panorama, la Fenapo 2026 arrancará con un clima relativamente favorable para las actividades recreativas y musicales, aunque los asistentes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas durante el desarrollo del primer fin de semana de la feria.