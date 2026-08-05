Sociedad

Mötley Crüe y Katy Perry en Fenapo 2026: A 3 Días del Inicio, Fans ya Acampan en SLP

A tres días del arranque de la Fenapo 2026, los primeros aficionados ya instalaron casas de campaña afuera del recinto ferial para asegurar un lugar cercano al escenario en los conciertos.

Fanáticos ya Acampan para Ver a Katy Perry a 3 Días de la Fenapo 2026Fanáticos ya Acampan para Ver a Katy Perry a 3 Días de la Fenapo 2026. Foto: N+

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A tres días de la Fenapo 2026, seguidores instalan casas de campaña para asegurar los mejores lugares en los conciertos de Katy Perry y Mötley Crüe.

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