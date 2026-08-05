Mötley Crüe y Katy Perry en Fenapo 2026: A 3 Días del Inicio, Fans ya Acampan en SLP

A tres días del arranque de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, los primeros aficionados ya instalaron casas de campaña en el exterior del recinto ferial con el objetivo de asegurar un lugar cercano al escenario durante los conciertos de artistas internacionales como Mötley Crüe y Katy Perry.

¿Cuántos días planean permanecer los seguidores afuera de la Fenapo para conservar los primeros lugares de la fila?

Las primeras casas de campaña comenzaron a colocarse este martes y varios asistentes se han organizado por turnos para cuidar su espacio. Algunos permanecerán durante varios días y otros tienen previsto continuar hasta el 25 de agosto, fecha en la que se presentará Katy Perry.

Entre las primeras personas en llegar se encuentra Elizabeth Luna, quien acudió acompañada de un grupo de amigos y actualmente ocupa el primer lugar de la fila para el concierto de la cantante estadounidense.

La aficionada explicó que esta dinámica la realizan desde hace tres años con la intención de obtener una mejor ubicación durante las presentaciones más esperadas de la feria.

Otro de los seguidores que llegó con anticipación fue Miguel Guadalupe Reyes Delgado, quien viajó desde Houston, Texas, para acompañar a su familia, seguidora de Mötley Crüe. Él ocupa el segundo lugar de la fila y señaló que es la primera vez que asiste a la Fenapo.

Los asistentes permanecerán en el exterior del recinto ferial y continuarán alternándose para comer, descansar y resguardarse de la lluvia, con el propósito de conservar los primeros lugares de acceso a los conciertos más esperados de la edición 2026 de la Fenapo.

La presencia anticipada de aficionados refleja la alta expectativa que han generado las presentaciones internacionales programadas para este año, especialmente la de Katy Perry, cuya actuación ya comienza a atraer visitantes incluso desde el extranjero.