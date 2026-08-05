Suspenden Entrega de Dispositivos Adheribles para Motociclistas en Puebla

El Gobierno del Estado y el Congreso local acordaron con el movimiento motociclista iniciar mesas de trabajo el próximo 21 de septiembre para revisar a fondo la ley de movilidad y seguridad vial.

La intención es analizar nuevas propuestas planteadas por los diferentes grupos de conductores.

Sostendrán reuniones con conductores de moto en Puebla para llegar a acuerdos

El gobernador Alejandro Armenta Mier determinó suspender temporalmente la entrega de los dispositivos adheribles a los cascos.

La medida se reactivará únicamente después que autoridades y conductores lleguen a acuerdos concretos en las próximas reuniones.

Cabe destacar que inicialmente personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) escuchó las dudas técnicas y administrativas en relación a los hologramas de identificación.

Con información de N+

JAPR