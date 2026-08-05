Movilidad

Suspenden Entrega de Dispositivos Adheribles para Motociclistas en Puebla

La medida se reactivará únicamente después que autoridades y conductores lleguen a acuerdos concretos en las próximas reuniones.

Un grupo de conductores bloqueó el martes la Vía Atlixcáyotl.Un grupo de conductores bloqueó el martes la Vía Atlixcáyotl. Foto: N+

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Se suspende la entrega de dispositivos adheribles. El gobierno y conductores discutirán la ley de movilidad el 21 de septiembre.

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