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Motociclistas Bloquean Vía Atlixcáyotl en Puebla; Protestan Contra Cascos Engomados

Al menos un centenar de motociclistas cerró la Vía Atlixcáyotl en ambos sentidos para protestar contra el uso de engomados en cascos

Motociclistas Bloquean Vía Atlixcáyotl en Puebla; Protestan Contra Cascos EngomadosMotociclistas Bloquean Vía Atlixcáyotl en Puebla; Protestan Contra Cascos Engomados | Foto: N+

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Protesta de motociclistas en Puebla cierra la Vía Atlixcáyotl. Rechazan engomados en cascos por riesgos y fines recaudatorios.

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