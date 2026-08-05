Motociclistas Bloquean Vía Atlixcáyotl en Puebla; Protestan Contra Cascos Engomados

Al menos un centenar de motociclistas se manifestaron sobre la Vía Atlixcáyotl, en Puebla, para expresar su rechazo al uso obligatorio de engomados de identificación en los cascos.

La protesta provocó el cierre de la vialidad en ambos sentidos, generando afectaciones a la circulación mientras los participantes esperan ser atendidos por representantes del Gobierno de Puebla.

Motociclistas rechazan uso de engomados en cascos

Los manifestantes buscan presentar ante funcionarios estatales una serie de propuestas relacionadas con la disposición que establece el uso de engomados en los cascos de motociclistas.

Entre sus inconformidades, los motociclistas aseguran que esta medida podría representar un riesgo para su seguridad y señalan que tendría un carácter recaudatorio.

Durante la movilización se registra presencia de elementos de seguridad, sin embargo, la vialidad permanece cerrada en ambos sentidos mientras continuaba la protesta.

Ante las afectaciones a la movilidad sobre la Vía Atlixcáyotl, se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y prever mayor tiempo en sus traslados.

APG