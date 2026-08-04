Seguridad

Organizador Derriba y Lesiona a Adulto Mayor en Carrera de Colores en Huamantla

Un adulto mayor fue agredido por personal de seguridad cuando estaba a punto de llegar a la meta final de la cuarta Carrera de Colores en Huamantla 2026

Organizador embiste a adulto mayor en Carrera de Colores Huamantla 2026El adulto mayor fue embestido metros antes de llegar a la meta. Foto: Alberto Tejeda

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