Organizador Derriba y Lesiona a Adulto Mayor en Carrera de Colores en Huamantla

A solo unos pasos del arco final, un adulto mayor terminó en el piso tras ser embestido por un integrante del personal de seguridad de la empresa Zona T asignado a la cuarta Carrera de Colores Huamantla 2026. La escena quedó grabada, se hizo viral en redes sociales y provocó críticas por el ataque contra el participante.

El atleta, identificado como José Julio Mendoza, quien lleva más de 40 años participando en maratones y competencias, relató que únicamente buscaba completar el recorrido cuando ocurrió el incidente que le provocó una lesiones en el hombro, cadera y la región glútea, por lo que deberá de suspender sus tratamientos y no podrá participar en el próximo maratón de la Ciudad de México.

Tengo un dolor en la cadera y en la pompa y que me caí en el hombro, ahorita saqué las placas, estoy en el proceso del medicamento, del doctor del dictamen para que del veredicto

Luego de registrarse la agresión contra el adulto mayor, las partes involucradas alcanzaron un acuerdo reparatorio para cubrir los gastos médicos del afectado. El hombre fue derribado por Ricardo Romano Corona, integrante del personal de seguridad de la empresa Zona T, cuando intentaba cruzar la línea de meta sin estar inscrito en la competencia.

Empresa organizadora reconoce que conductas inapropiadas y llegan a acuerdo

Tras los hechos, la empresa organizadora de la cuarta Carrera de Colores Huamantla 2026, reconoció que durante la aplicación de los protocolos de acceso ocurrieron conductas inapropiadas. Ricardo Romano Corona pidió una disculpa pública a los afectados y aseguró que se hace responsable de lo ocurrido.

Han existido hechos reprobables de los cuales me hago responsable, incidentes que desencadenaron total falta de respeto a algunas personas de mi parte por lo que pido públicamente una disculpa a todos ellos, a quienes son y se sienten afectados

El presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, reunió a la víctima, a los familiares del agresor y a representantes de la empresa, quienes acordaron la reparación del daño mediante el pago de radiografías, medicamentos y otros gastos médicos que surjan.

SHH