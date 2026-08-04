Mujer es Hallada Muerta en Estado de Descomposición en Orizaba; Llevaban Días sin Verla

La madrugada de este martes 4 de agosto, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda, ubicada en la colonia Espinal Bajo, al norte de la ciudad de Orizaba.

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De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares de Margarita "N" quienes, al tener varios días sin saber de ella, acudieron a su domicilio situado en el Retorno 1, entre Oriente 27 y Oriente 31. Al llegar percibieron un fuerte olor proveniente de la casa, por lo que llamaron al número de emergencias 911.

Al sitio, acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes al ingresar confirmaron que la mujer se encontraba sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición, por lo que solicitaron la intervención de la Policía Municipal de Orizaba para resguardar la zona.

Elementos, de la a fiscalía tomaron conocimiento de los hechos; hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Muere mujer en Acayucan por robo

Tras registrarse un presunto intento de robo, una joven mujer 32 años de edad murió luego de recibir un disparo de un arma de fuego. Los hechos de violencia ocurrieron en el municipio de Acayucan, en el camino rural San Miguel - Buenavista, a la altura de la comunidad San Martín.

La víctima fue identificada extraoficialmente como Ana Libia 'N' originaria de la localidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de Soteapan. Su familia la trasladó al hospital de Oluta en una camioneta particular, falleciendo durante el trayecto, quedando la unidad en el estacionamiento del área de urgencias.

Autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.