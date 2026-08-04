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Mujer es Hallada Muerta en Estado de Descomposición en Orizaba; Llevaban Días sin Verla

Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una vivienda en la colonia Espinal Bajo; familiares llevaban días sin saber de ella

Una mujer fue encontrada muerta en una vivienda de OrizabaLa mujer llevaba días sin ser vista por familiares, por lo que llamaron al 911. Foto: N+

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Una mujer fue encontrada sin vida en su casa tras días sin contacto. Autoridades investigan las causas.

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