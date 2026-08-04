Accidentes

Tren Choca Contra Tráiler de Paquetería en Veracruz; Un Puesto de Comida Quedó Destrozado

Un aparatoso accidente entre un tráiler y un tren. Se registró en el crece de vías de la colonia Santa Cruz Buena Vista en la ciudad de Córdoba. Un local de alimentos resulto severamente afectado.

Tren choca contra tráiler en Córdoba, VeracruzTren choca contra tráiler en Córdoba, Veracruz. Foto: Archivo N+

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Tren y tráiler chocan en Córdoba dejando un negocio de comida destrozado. Vecinos piden acciones por este cruce peligroso y alcantarillas dañadas en la zona.

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