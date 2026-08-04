Tren Choca Contra Tráiler de Paquetería en Veracruz; Un Puesto de Comida Quedó Destrozado

La tarde del pasado lunes 3 de agosto, se informó que un tren chocó un tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería y mensajería en la colonia Santa Cruz Buena Vista de Córdoba, un negocio de comida resultó afectado quedando destrozado, a pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron lesionados por estos hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descarrilamiento de Tren Moviliza a Cuerpos de Emergencias en Veracruz

Durante este martes 4 de agosto, vecinos del lugar donde ocurrió el choque del transporte de carga y el tren, mencionan que ya se han registrado varios incidentes parecidos en la zona de las vías, además señalaron otra problemas con las alcantarillas ya que se encuentran en pésimas condiciones en el bulevar 5 de Mayo. Así lo señala el Sr. Hugo Martínez, Vecino de colonia Santa Cruz Buena Vista.

“Es el cruce del Bulevar 5 de mayo con Vicente Guerrero en la colonia Santa cruz Buena Vista. Si se da cuenta no hay ni siquiera un alto para para este que los vehículos se detengan antes de pasar la vía del tren. Han sido como seis ocasiones”.

Alcantarillas rotas generan riesgo en la zona

Aparte de la necesidad de la señalética para el cruce de vías, los habitantes hacen un llamado a las autoridades a tomar acciones para prevenir nuevos percances, y con referencia al tema de las alcantarillas rotas en la zona, exigen se tome encuentra ya que hay niños y adultos mayores que transitan por este lugar y es un riesgo latente.

Aseguran que ya que se han registrado decesos por caídas. Otro de las vecinas de la colonia Santa Cruz Buena Vista de nombre María enfatizó sobre la problemática que presentan.

“Sobre las vías del tren y la verdad sí está peligroso para poner este para uno como peatón para los niños y para los ancianitos. Aquí ha habido muchos difuntos. Aquí ha habido como 3, 4 difuntos que ya han fallecido aquí en ese entonces sí las autoridades tomen esto para que vean bien claramente cómo está el peligro aquí en esta en este Bulevar”.