Accidentes

Tren Embiste a un Conductor que Intentó Ganarle el Paso y Provoca Cierre Total en Puebla

La locomotora quedó atravesada luego de impactar a un automóvil en el cruce de la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla.

Vehículo siniestrado en Bosques de San Sebastián Puebla.Auto impactado por un tren en Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un conductor en Puebla intenta cruzar antes que el tren y provoca un cierre total en Bosques de San Sebastián. Afortunadamente, no hubo heridos graves. Entérate de más sobre este suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tren Embiste a un Conductor que Intentó Ganarle el Paso y Provoca Cierre Total en Puebla