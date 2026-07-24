Tren Embiste a un Conductor que Intentó Ganarle el Paso y Provoca Cierre Total en Puebla

Un accidente registrado los primeros minutos de este viernes entre un automóvil y un tren provocó el cierre total de los accesos a la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla, a la altura del Bachillerato U-15.

De acuerdo con los reportes preliminares de policías y testimonios de automovilistas, el conductor del automóvil color rojo habría invadido las vías del tren para intentar ganarle el paso a la locomotora, lo que provoco este incidente que dejó a la unidad pesada completamente detenida.

Tren bloquea paso en Bosques de San Sebastián tras accidente con auto

La máquina ferroviaria detenida bloqueó por completo la circulación en las entradas principales al fraccionamiento, generando filas de vehículos y retrasos para decenas de ciudadanos que se dirigían a sus domicilios.

Autoridades acudieron al sitio del incidente para liberar las vías y restablecer de forma paulatina el flujo vehicular, para que las personas que salieran a trabajar no se vieran afectadas.

Cabe destacar que fue necesaria la ayuda d una grúa para retirar el vehículo siniestrado el cual quedó con diversos daños materiales; Afortunadamente por este accidente no se reportaron lesionados de gravedad.

Muere mujer al interior de su auto tras ser embestida por un tren en Puebla

En el mes de abril, una mujer perdió la vida luego que el vehículo en el que viajaba fue embestido por el tren en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El conductor intentó ganarle el paso en la junta auxiliar de Cuayucatepec sin precaución, por lo que la locomotora los impactó terminó arrastrando la unidad aproximadamente cien metros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Mujer luego de que Conductor le Intentara Ganar el Paso al Tren en Puebla

La mujer lesionada fue identificada como Araceli, mientras que la víctima mortal fue Florencia, de 37 años. En ese momento dieron a conocer que el conductor abandonó el lugar y se trasladó por propios medios a un hospital.

Autoridades acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional mientras que familiares de la víctima realizaron el reconocimiento en el lugar de los hechos.

Con información de N+

MCS