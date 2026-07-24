Aseguran Leones, un Jaguar y un Tigre de Bengala Durante Cateo en San Luis Potosí

Autoridades federales aseguraron cinco ejemplares de vida silvestre y cuatro piezas de taxidermia durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, como parte de un operativo conjunto entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué animales fueron localizados durante el operativo?

De acuerdo con la Profepa, en el inmueble fueron encontrados un león africano macho de aproximadamente un año de edad, una leona de seis años, un jaguar macho, un tigre de Bengala macho y una coyote hembra. Las autoridades informaron que todos los ejemplares presentaban condiciones físicas y de salud aparentemente favorables al momento de su localización.

El cateo, realizado el pasado 25 de junio, también permitió el aseguramiento de cuatro piezas de taxidermia: tres ejemplares de cuerpo completo correspondientes a un chivo berberisco y dos osos negros, además de una piel curtida de oso negro.

Las autoridades federales no dieron a conocer la identidad del propietario del inmueble ni precisaron si hubo personas detenidas durante la diligencia. Las investigaciones continúan para determinar la legalidad de la posesión de los ejemplares y el posible origen de los animales asegurados.