Seguridad

Aseguran Leones, un Jaguar y un Tigre de Bengala Durante Cateo en San Luis Potosí

Autoridades federales aseguraron cinco ejemplares de vida silvestre, entre ellos dos leones africanos, un jaguar y un tigre de Bengala, durante un cateo realizado en un domicilio de Soledad.

Profepa y FGR Aseguran Fauna Silvestre Durante Operativo en San Luis PotosíProfepa y FGR Aseguran Fauna Silvestre Durante Operativo en San Luis Potosí. Foto: PROFEPA

Destacado

Autoridades aseguran cinco animales salvajes, incluyendo leones y un tigre de Bengala, en San Luis Potosí. Descubre los detalles del operativo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+