Persecución Deja Un Policía Herido tras Terminar en Choque en Monterrey

La mañana de este viernes 24 de julio se registró una persecución que dejó como saldo un policía lesionado y terminó luego de que uno de los vehículos chocara a la altura de la calle Sevilla, al poniente de la avenida Leones, y que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El conductor que iba a bordo del auto perseguido terminó impactándose contra uno de los muros de contención, afectando otros vehículos; sin embargo, gracias a esto, las autoridades lograron detenerlo. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad de manera oficial, ni la causa de la persecución.

Debido al choque contra el muro de contención, en uno de los carriles de acceso a un centro comercial muy conocido en la zona poniente de la ciudad, la vialidad se vio afectada por varios minutos, mientras las autoridades y los cuerpos de emergencia llevaban a cabo las labores correspondientes, así como el retiro de las unidades afectadas.

Además del hombre detenido, también fue asegurado el auto en el que viajaba, mismo que quedará a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la investigación del caso. Se espera que en las próximas horas den una actualización sobre los hechos registrados en dicho punto.

Trasladan a policía herido tras persecución

De igual manera, se informó que en el sitio un elemento de la Policía de Monterrey de Movilidad resultó lesionado debido a los golpes causados por el accidente y la persecución. Cuerpos de emergencia los valoraron, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron para brindarle la atención médica adecuada.

SHH