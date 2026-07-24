Seguridad

Persecución Deja Un Policía Herido tras Terminar en Choque en Monterrey

Una persecución terminó en un accidente vial al poniente de la avenida Leones en la ciudad de Monterrey, dejando como saldo un oficial lesionado

Policía de Monterrey persigue a conductor en Av. LeonesLa persecución y el accidente provocaron afectaciones viales. Foto: N+

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Persecución en Monterrey culmina en accidente vial, dejando a un oficial herido. ¿Qué llevó a esta situación? Infórmate sobre los últimos avances.

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