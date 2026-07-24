Accidentes

Amarran Vecinos a Trabajador de CFE tras Días sin Energía Eléctrica en Monterrey

Cansados de permanecer varios días sin energía eléctrica y de no obtener respuesta a sus reportes, vecinos retuvieron y amarraron a un poste a un trabajador de la (CFE).

Empleado CFEAmarran a empleado de la CFE. Foto: N+

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Vecinos de Monterrey amarran a trabajador de CFE tras días sin luz. Exigen solución urgente ante pérdidas económicas y altas temperaturas.

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Amarran Vecinos a Trabajador de CFE tras Días sin Energía Eléctrica en Monterrey