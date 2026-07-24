¿Cómo Quedó Isaac del Toro Hoy en Tour de Francia? Termina Etapa 19

Este viernes, 24 de julio de 2026, el ciclista Isaac del Toro participó en la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, una de las más esperadas y la segunda más dura de la competencia. Te decimos cómo quedó el mexicano.

La Etapa 19 del Tour de Francia 2026 es un recorrido de montaña de 127.9 kilómetros (km) de Gap a Alpe D'Huez, con 3,500 metros de desnivel acumulado, se trata de la etapa en línea más corta de la 113 edición de la máxima competencia de ciclismo del mundo. Las siguiente será la Etapa 21 del domingo entre Thoiry y París de 133 km.

Cabe recordar que ayer, durante la Etapa 18, ‘El Torito’ mexicano del equipo UAE Team Emirates quedó en el lugar 17, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantuvo en la tercera posición.