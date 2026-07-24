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¿Cómo Quedó Isaac del Toro Hoy en Tour de Francia? Termina Etapa 19

Así quedó el ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de Francia hoy, 24 de julio de 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de FranciaEl ciclista mexicano Isaac del Toro en la Etapa 19 del Tour de Francia. Foto: Reuters

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¡Impresionante! Isaac del Toro sigue brillando en el Tour de Francia 2026. Descubre cómo terminó en la desafiante Etapa 19 y su posición general en la competencia más prestigiosa del ciclismo.

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