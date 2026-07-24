¿Cómo Quedó Isaac del Toro Hoy en Tour de Francia? Termina Etapa 19

Este viernes, 24 de julio de 2026, el ciclista Isaac del Toro participó en la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, una de las más esperadas y la segunda más dura de la competencia. Te decimos cómo quedó el mexicano.
La Etapa 19 del Tour de Francia 2026 es un recorrido de montaña de 127.9 kilómetros (km) de Gap a Alpe D'Huez, con 3,500 metros de desnivel acumulado, se trata de la etapa en línea más corta de la 113 edición de la máxima competencia de ciclismo del mundo. Las siguiente será la Etapa 21del domingo entre Thoiry y París de 133 km.
Cabe recordar que ayer, durante la Etapa 18, ‘El Torito’ mexicano del equipo UAE Team Emirates quedó en el lugar 17, con un tiempo de 4 horas, 30 minutos y 56 segundos. A nivel general, el originario de Ensenada, Baja California, se mantuvo en la tercera posición.
Resultado de Isaac Del Toro en la Etapa 19 del Tour de Francia
Isaac del Toro, de 22 años, quedó en el lugar siete de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 38 segundos. A nivel general, se mantiene en la tercera posición. Además, es el mejor joven ciclista, y mantiene el maillot blanco.
Así quedaron los primeros tres lugares:
Primer lugar: El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).
Segundo lugar: El francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious)
Tercer lugar: El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
🏆 TADEJ POGACAR WINS HIS FIFTH! THE SLOVENIAN TRIUMPHS AT THE SUMMIT OF ALPE D’HUEZ! 🏔️
Equipo UAE de Pogacar y Del Toro, confiado con el estado de salud de su equipo
Mauro Gianetti, manager general del UAE del líder del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, se mostró este viernes confiado en el estado de salud del equipo, pese a que varios de sus componentes han dado signos de enfermedad.
"Por ahora todo va bien. Desgraciadamente ayer tuvo que abandonar Brandon (McNulty) y Tim (Wellens) no se sentía bien, pero consiguió acabar. La buena noticia es que Adam (Yates) va mejor. Y que tanto Tadej (Pogacar) como Isaac (del Toro) están bien", aseguró el director deportivo antes de la salida de la Etapa 19 entre Gap y el Alpe d'Huez.
Gianetti descartó que el equipo esté afectado por un virus, aunque reconoció que la fatiga comienza a hacer mella.
"No es un virus, Adam tiene un problema estomacal, Tim y Brandon se han hecho todas las pruebas y puede ser que tengan fatiga. El resto estamos todos bien", señaló.
McNulty, uno de los escuderos del Pogacar en la montaña, abandonó ayer jueves camino de Orcières-Merlette, mientras que Wellens, otro de sus hombres importantes en el llano, entró último en la meta al borde del fuera de control.
Un día antes, el belga había estado a punto de la descalificación, pero en esa ocasión por esperar a Yates, víctima de un virus estomacal.
"Adam está mejor, esperemos que siga la recuperación y que mañana le tengamos en plena forma. Y también confiamos en que Tim vaya mejorando", aseguró Gianetti.
Al final de la etapa de ayer jueves, los responsables del UAE habían asegurado que McNulty y Wellens se encontraban mal, aunque no tenían un proceso vírico.
El propio Pogacar se mostró confiado de poder contar con sus compañeros para afrontar las dos decisivas etapas alpinas que quedan por delante.