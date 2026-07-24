Caso Naasón Joaquín García: Defensa Pide Desechar Acusación en su Contra

La defensa de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, presentó hoy, 24 de julio de 2026, una moción ante la Corte Federal de Nueva York, en Estados Unidos, para solicitar que se deseche la acusación en su contra o, en su defecto, que la Fiscalía detalle con mayor precisión los cargos.

La nueva solicitud de la defensa del Líder de la Luz del Mundo se dio a conocer luego de que el 23 de julio de 2026, la jueza federal Loretta Preska desechó formalmente el argumento de "libertad religiosa" con el que los abogados buscaban invalidar los cargos o desestimar el caso contra Naasón Joaquín García.

La jueza determinó que ninguna jurisprudencia o ley de Estados Unidos autoriza la trata sexual ni los abusos bajo el amparo de creencias religiosas.

Ahora, corresponde a la Fiscalía responder a la petición de hoy de la defensa de Naasón Joaquín García.

¿De qué acusan a Naasón Joaquín García?

En junio de 2022, en California, el líder de la Iglesia la Luz del Mundo se declaró culpable del delito de abuso sexual de menores y fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión.

En septiembre de 2025, Naasón Joaquín García fue acusado formalmente, en Nueva York, de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

En la acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Naasón Joaquín García constituyó una empresa paralela a la Iglesia La Luz del Mundo para crear una red de abuso sexual de menores, que tenía como objetivo satisfacer a Samuel Joaquín Flores, su padre.

El juicio contra Naasón Joaquín García podría iniciar en marzo de 2027.

RMT