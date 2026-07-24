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Caso Naasón Joaquín García: Defensa Pide Desechar Acusación en su Contra

Le corresponde a la Fiscalía responder a la petición de la defensa de Naasón Joaquín García

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En 2022, el Líder de la Iglesia la Luz del Mundo se declaró culpable del delito de abuso sexual de menores.

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