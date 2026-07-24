Alcalde de Temoac, Investigado por Vínculos con ‘Los Aparicio’ y ‘Los Huazulco’: García Harfuch

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Morelos y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que Valentín Lavín Romero, alcalde asesinado de Temoac, estaba bajo investigación por sus presuntos vínculos con células delictivas como Los Aparicio y Los Huazulco.
En la conferencia mañanera de hoy, 24 de julio de 2026, en Cuernavaca, García Harfuch dijo que Los Aparicio y Los Huazulco están relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, en distintos municipios de la región oriente de Morelos.
El secretario García Harfuch señaló que dentro de las líneas de investigación por el homicidio de Valentín Lavín Romero se analiza la segunda detención de Adriana Angelina ’N’, alias La Patrona, suegra del alcalde de Temoac, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía de Morelos como probable operadora de una de las estructuras delincuenciales.
García Harfuch agregó que el suegro de Lavín Romero también fue detenido y que el presidente municipal de Temoac, quien sufrió un atentado el 31 de enero de 2026, fue señalado públicamente con hechos violentos en la zona.
Estos antecedentes “son valorados por la Fiscalía como parte de las investigaciones”, subrayó el funcionario.
Destacó que las acciones para investigar el asesinato del alcalde de Temoac “se desarrollan sin detener las operaciones permanentes para combatir a los generadores de violencia en la entidad”.
¿Asesinato del alcalde de Temoac, ajuste de cuentas?
Omar García Harfuch confirmó que el alcalde de Temoac “tenía rivalidad con otros grupos delictivos”, caso que forma parte de una de las líneas de investigación por su homicidio.
Dijo que otra de las líneas de investigación es la denuncia por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por la presunta autoría intelectual de Lavín Romero en los homicidios de 2 personas, el 30 de marzo de 2026.
Además, Lavín Romero estaba relacionado con el asesinato de Félix Oviel Ocampo, quien supuestamente recibió amenazas por parte de la familia del presidente municipal de Temoac.
En mayo de 2026, el Gabinete de Seguridad recibió otras denuncias contra de Valentín Lavín Romero relacionadas con hechos violentos, mencionó.
"La principal línea de investigación, obviamente, es la rivalidad delincuencial que tenía su grupo, su célula delictiva, con otra célula”, afirmó Garcia Harfuch.
Homicidios bajan en Morelos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el Plan Morelos, implementado desde abril de 2026, ha permitido la detención de algunos funcionarios públicos, entre ellos el exalcalde de Cuautla, Jesús ’N’, presuntamente relacionado con el crimen organizado, y la disminución del delito de homicidio doloso.
La mandataria dijo que los homicidios dolosos han tenido una “reducción significativa” al pasar del 3.7 a 1.6 casos, de abril a junio de 2026.
“Es un muy buen ejemplo, como el que presentamos hace 2 días, de coordinación muy estrecha entre los Gabinetes de Seguridad del estado (Morelos) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, afirmó Sheinbaum Pardo.
El secretario García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en Morelos han sido detenidas más de 2,200 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 519 armas de fuego, más de 14,000 cartuchos y 858 kilogramos de droga.
Reporte de Incidencia Delictiva en Morelos
También, en la conferencia mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer el reporte de Incidencia Delictiva en Morelos, con los siguientes datos:
De septiembre de 2024 a junio de 2026, el delito de homicidio doloso ha bajado 54%, en promedio diario, con relevante descenso a partir del Plan Morelos.
Junio de 2026 es el junio más bajo desde 2019, en homicidios dolosos, con una reducción del 43%.
Los delitos de alto impacto han bajado 9%, en el promedio diario, de enero de 2025 a junio de 2026.