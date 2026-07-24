Alcalde de Temoac, Investigado por Vínculos con ‘Los Aparicio’ y ‘Los Huazulco’: García Harfuch

El Gobierno de México dio un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Morelos y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que Valentín Lavín Romero, alcalde asesinado de Temoac, estaba bajo investigación por sus presuntos vínculos con células delictivas como Los Aparicio y Los Huazulco.

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de julio de 2026, en Cuernavaca, García Harfuch dijo que Los Aparicio y Los Huazulco están relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

El secretario García Harfuch señaló que dentro de las líneas de investigación por el homicidio de Valentín Lavín Romero se analiza la segunda detención de Adriana Angelina ’N’, alias La Patrona, suegra del alcalde de Temoac, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la Fiscalía de Morelos como probable operadora de una de las estructuras delincuenciales.