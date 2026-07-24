Seguridad

Alcalde de Temoac, Investigado por Vínculos con ‘Los Aparicio’ y ‘Los Huazulco’: García Harfuch

'Los Aparicio' y 'Los Huazulco' están relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y homicidio en Morelos, señala Omar García Harfuch

Omar García Harfuch en la conferencia mañanera del 24 de julio 2026Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la conferencia mañanera del 24 de julio 2026. Foto: Presidencia de México

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El alcalde de Temoac, investigado por vínculos con 'Los Aparicio' y 'Los Huazulco'. ¿Ajuste de cuentas? Descubre más sobre las investigaciones en Morelos.

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