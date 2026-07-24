Seguridad

Sheinbaum Niega Asunto Político en Detención de Ernesto ’N’, Exgobernador de BC

Ernesto 'N', exgobernador de Baja California, enfrenta un proceso penal; la presidenta habló sobre el caso en su conferencia matutina

Ernesto Ruffo AppelErnesto 'N', exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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