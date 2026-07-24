Sheinbaum Niega Asunto Político en Detención de Ernesto ’N’, Exgobernador de BC

Durante la conferencia matutina de hoy, 24 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, habló sobre Ernesto 'N', exgobernador de Baja California y negó que su detención se trate de un asunto político.

Mencionó la resolución judicial en contra de Ernesto 'N', quien enfrenta un proceso penal como parte de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).

"No tiene nada que ver con un asunto político, es directa la relación de la investigación por parte de la FGR", precisó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Exgobernador Ernesto 'N'; Quedará Recluido en ‘El Altiplano’

FGR obtiene vinculación a proceso

Cabe señalar que la FGR, informó que una jueza federal vinculó a proceso a ocho personas presuntamente relacionadas con una red dedicada al contrabando de combustibles.

Entre los imputados se encuentra Ernesto 'N', además de Ricardo 'N', José 'N', Juan 'N', Luis 'N', José María 'N', Guillermo 'N' y Adriana 'N', quienes enfrentan distintos cargos por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Como parte de la resolución, el juez ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para Ernesto 'N' y otros cuatro imputados, quienes permanecerán internos en el 'El Altiplano', mientras continúa el proceso penal.

En tanto, otros dos acusados cumplirán la medida cautelar en sus domicilios y una persona permanecerá en un centro penitenciario del Estado de México (Edomex).

Según la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los imputados habrían participado en un esquema de importación, distribución y comercialización irregular de combustibles.

FBPT