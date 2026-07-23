¿Quedó Libre Hoy Ernesto ‘N’? Esto Decidió Jueza sobre Exgobernador de Baja California

Este jueves, continuó la audiencia de Ernesto 'N', exgobernador de Baja California, en N+ te contamos qué decidió la jueza hoy, 23 de julio de 2026.

La audiencia para definir la situación jurídica del exgobernador de Baja California se prolongó por más de 30 horas entre recesos y sesiones privadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Exgobernador Ernesto 'N'; Quedará Recluido en ‘El Altiplano’

Tras su detención fue vinculado a proceso, la jueza determinó que seguirá en prisión preventiva oficiosa y quedará recluido en el CEFERESO Número 1 'El Altiplano'.

¿De qué acusan a Ernesto 'N'?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Ernesto 'N' fue detenido como parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

Según la FGR, las indagatorias apuntan a supuestas operaciones para introducir y distribuir combustible de manera ilegal al país.

Ernesto 'N', de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en el país al ganar la gubernatura de Baja California con el Partido Acción Nacional (PAN) y puso fin a décadas de gobiernos estatales encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

FBPT