Seguridad

¿Quedó Libre Hoy Ernesto ‘N’? Esto Decidió Jueza sobre Exgobernador de Baja California

La audiencia de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se alargó más de 30 horas

Ernesto 'N', exgobernador de Baja CaliforniaErnesto 'N', exgobernador de Baja California, fue detenido el pasado 16 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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